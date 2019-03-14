ننشر إمساكية شهر رمضان ومواعيد الإفطار والسحور والإمساك وساعات الصيام

كتب محمود راغب

أقل من شهرين تقريبا تفصلنا عن شهر رمضان المعظم، بعدما كشفت دار الإفتاء المصرية أن غرة شهر رجب المبارك فلكيا طبقا للحسابات الفلكية، كانت الجمعة الماضية 8 مارس الجارى، ومن المنتظر أن يكون أول أيام شهر شبعان فلكيا 6 أبريل، وأول أيام شهر رمضان المعظم ستكون 6 مايو المقبل.

وينشر "اليوم السابع" إمساكية لشهر رمضان المعظم وتوقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام خلال أيامه كما يلى:-

- الإثنين 6 مايو الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 23 دقيقة، صلاة المغرب 6:35 ، العشاء 8:01 ، السحور 1:12، إمساك 3:12، الفجر 3:32، الشروق 5:08،...