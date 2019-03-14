القصة الكاملة للعطل الأخطر في تاريخ فيس بوك.. وحقيقة الرسالة المنتشرة

كتبت زينب عبد المنعم
تعرض موقع فيس بوك والتطبيقات المملوكة له انستجرام وواتس آب وماسنجر، لعطل خطير، دام 14 ساعة فى جميع أنحاء العالم، إذ أثرت هذه المشكلة على المستخدمين فى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وعدد من الدول العربية، وسارع المستخدمون بالتوجه إلى تويتر على الفور للشكوى مما يحدث ومعرفة أسباب المشكلة.
قصة عطل فيس بوك
بدأت قصة العطل عندما وجد المستخدمون أنفسهم غير قادرين على نشر البوستات أو رفع الصور أو إرسالها لأصدقائهم عبر الشبكة الاجتماعية، بينما منع البعض الآخر من تسجيل الدخول إلى حساباتهم نهائيا، وهو ما أثار...
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