عندما يتوقف فيسبوك عن العمل فلا تلومن الهاكرز

توقفت منصة فيسبوك مرى أخرى في أماكن عديدة حول العالم لعدة ساعات يوم أمس الأربعاء، إلى جانب توقف التطبيقات التابعة للشركة، واتساب ومسنجر وإنستاجرام.

وأدى التوقف إلى ظهور الدعابات المعتادة، وهرع الناس إلى مواقع الأخبار لملء الفراغ، إلى جانب

In the last 12 hours, YouTube, Gmail, Google Drive, Facebook and Instagram have gone down or been so incapacitated they did not work properly.



This cannot be a coincidence. Are we under hack attack? #facebookdown