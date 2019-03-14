فيسبوك تختبر “حفلات مشاهدة” مباشرة أثناء دوري…

أعلنت شركة فيسبوك يوم الأربعاء في إطار مشاركتها في SXSW، وهو مؤتمر سنوي للإعلام في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، عن عدد من التحديثات الجديدة التي تركز على الفيديو والموسيقى على شبكتها الاجتماعية.

وقالت الشركة إنها تعتزم اعتبارًا من شهر أيار/مايو القادم إطلاق 20 حلقة جديدة من برنامج Red Table Talk الذي تنتجه الشركة نفسها وتعرضه عبر خدمة الفيديو التابعة لها، “ووتش” Watch. كما أعلنت عن بعض العروض الجديدة القادمة إلى الخدمة.

وقالت فيسبوك إنها تعتزم إجراء اختبار جديد على خدمة المشاهدة الجماعية “حفلة المشاهدة” Watch Party، التي تتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو المباشرة أو المسجلة معًا، ومنذ إطلاقها لجميع المستخدمين حول العالم في العام الماضي، تم إجراء أكثر من 20 مليون “حفلة” في مجموعات الشبكة فقط. وأضافت الشركة أن خدمة “حفلة المشاهدة” حققت 8 أضعاف التعليقات مقارنةً بمقاطع الفيديو العادية التي تُنشر في المجموعات.

أما عن الجديد في هذه الخدمة، فقد قالت الشركة إنها سوف تدعم إجراء “حفلات مشاهدة” خاصة بما يُعرض على التلفاز، وبدايةً سوف تختبر في مجموعات فيسبوك إمكانية إجراء “حفلات مشاهدة” أثناء الأحداث الرياضية المباشرة، مثل مباريات دوري أبطال أوروبا وذلك بغية “إتاحة الفرصة لعشاق الرياضة للتعبير عن آرائهم ومناقشتها ومشاركتها على فيسبوك أثناء مشاهدة مبارياتهم المفضلة”.

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وفي مؤتمر SXSW أيضًا، أعلنت فيسبوك عن دعم ميزة مشاركة الموسيقى في المزيد من الدول، بما في ذلك الهند وتايلند، ليصبح عدد الدول حيث يمكن للمستخدمين مشاركة مقاطع فيديو الخاصة المرفقة بموسيقى أكثر من 40 دولة، مقارنةً بـ 15 دولة في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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وقالت فيسبوك أيضًا إنه أصبح بإمكان المستخدمين النقر على مقاطع الفيديو المرفقة بموسيقى للاستماع إلى كامل الأغنية في خدمة “سبوتيفاي” Spotify.