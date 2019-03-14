الإمارات تواكب التغيرات في أسعار صرف العملات الرقمية

أشار بحث أجرته مؤخرًا منصة التسويق الرقمي SEMrush إلى أن الاهتمام بعمليات البحث عبر الإنترنت عن العملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة يرتبط عن كثب بتقلبات أسعار الأصول الرقمية الرائدة.

ونوهت الدراسة العالمية إلى أن عمليات البحث عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة قد توافقت مع الأسواق الأخرى وعكست الاتجاهات العالمية الإجمالية المتمثلة في تراجع الاهتمام بالعملات الرقمية في أعقاب ارتفاع أسعار صرف عملة بيتكوين إلى مستويات قياسية في ديسمبر من عام 2017.

وارتفعت في الشهر ذاته معدلات عمليات البحث عبر الإنترنت عن عملة بيتكوين لتتجاوز الأربعين مليون عملية بحث، قبل أن تنخفض خلال الأشهر الثمانية التالية لمعدل وسطي يبلغ خمسة ملايين عملية بحث على مستوى العالم.

وقال آدم زيدان، مدير الاتصالات المؤسسية لدى منصة SEMrush في منطقة الشرق الأوسط: “كانت العلاقة بين معدلات عمليات البحث عن العملات الرقمية وأسعار صرف عملة بيتكوين على مستوى العالم قوية للغاية في أوائل عام 2018، غير أن هذه العلاقة باتت أضعف بكثير في يومنا الحالي”.

ويشير تقرير SEMrush أيضًا إلى ارتفاع نسب عمليات البحث عن العملات الرقمية عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر لعام 2017.

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وانخفضت نسب عمليات البحث عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة منذ ذلك التاريخ تماشياً مع الاتجاهات العالمية أيضًا، لتبقى متأخرة في الوقت الراهن عن معدلات عمليات البحث الشهرية عبر الإنترنت عن مصطلحات مالية تجارية تقليدية أو عامة كمصطلح “سوق الأوراق المالية”.

كما سلط تقرير SEMrush الضوء على أن عمليات البحث عن عملة ريبل في الإمارات العربية المتحدة تأتي في المرتبة الثانية بعد عمليات البحث عن بيتكوين.

وجدير بالذكر أن معدلات البحث عن عملة بيتكوين عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة قد انخفضت من مئة ألف عملية بحث شهريًا خلال فترة الارتفاع في أسعار الصرف في أوائل عام 2018 لتصل إلى مستواها الحالي عند 15 ألف عملية بحث شهرية.

أما في يخص عمليات البحث عبر الإنترنت المتعلقة بتكنولوجيا البلوك تشين في الإمارات العربية المتحدة، فقد أتت تكنولوجيا البلوك تشين المتصلة بقطاع الرعاية الصحية على رأس القائمة، مسجلة ما يقارب ألف عملية بحث شهريًا، وتلا ذلك تكنولوجيا البلوك تشين للخدمات المصرفية، والأمنية، والتأمينية، والعقارية.

وأضاف آدم زيدان: “يظهر الرأي العام الحالي لمستخدمي تويتر في الإمارات العربية المتحدة حيال العملات الرقمية وجود شريحة محايدة واسعة النطاق، الأمر الذي ينم إما عن عدم المبالاة، أو قلة الوعي، أو كلاهما سوية، إذ تشكل الآراء المحايدة المتعلقة بالعملات الرقمية نسبة 54.4 في المئة، فيما تتوزع الآراء الإيجابية بنسبة 38.8 في المئة والسلبية بنسبة 6.7 في المئة”.