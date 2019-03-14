جوجل تطلق أول إصدار تجريبي من نظام Android Q

أطلقت شركة جوجل يوم أمس النسخة التجريبية الأولى المخصصة للمطورين من الإصدار الرئيسي التالي Android Q لنظام التشغيل أندرويد، والتي تضيف تحسينات للهواتف القابلة للطي، وخصائص الأمان والخصوصية الجديدة، وغير ذلك الكثير.

ويتماشى وقت الإصدار مع نمط الإصدارات السابق الذي اتبعته عملاقة البحث خلال السنوات القليلة الماضية فيما يتعلق بنسخ أندرويد الجديدة.

وتعد هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي تصدر فيها جوجل أول معاينة للمطورين لإصدار أندرويد التالي في شهر مارس/آذار، حيث أصدرت سابقًا Android N أندرويد نوغا و Android O أندرويد أوريو و Android P أندرويد باي.

وتوفر هذه النسخة نظرة أولية للمطورين على ما سيأتي عبر الإصدار الجديد، والتي يمكن تنزيلها من خلال موقع الشركة

وتتضمن النسخة التجريبية الأولى معاينة SDK للمطورين مع صور النظام الخاصة بأجهزة Pixel و Pixel XL و Pixel 2 و Pixel 2 XL و Pixel 3 و Pixel 3 XL ومحاكي أندرويد الرسمي.

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ولم تستخدم جوجل خلال العامين الماضيين برنامج أندرويد التجريبي، والذي يتيح لك الحصول على إصدارات أندرويد المبكرة من خلال التحديثات الهوائية على أجهزة محددة.

ويبدو أن ذلك قد تغير مع Android Q، إذ تتيح جوجل المعاينة الأولى كنسخة تجريبية، وليس فقط كمعاينة للمطور.

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ويشير ذلك إلى أن Android Q جاهزة للاستخدام المبكر من قبل المستخدمين إلى جانب المطورين.

وكما جرت العادة، فإن الإصدارات التجريبية اللاحقة سوف تحمل الاسم الرمزي Android Q حتى تختار جوجل اسمًا رسميًا يبدأ بهذا الحرف.

وكانت الميزة الأكثر بروزًا في نسخة معاينة المطور الأولى لنظام Android P هي دعم النتوء وانقطاعات الشاشة الأخرى.

ومن المحتمل أن يكون الأمر نفسه بالنسبة لنسخة Android Q من حيث الشاشات القابلة للطي، لكن جوجل كشفت النقاب عن توفيرها دعمًا أصليًا للشاشات القابلة للطي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

ويأتي الإصدار التجريبي Android Q مع العديد من الميزات، من أبرزها ميزات إضافية للخصوصية والأمان، وتحسينات للشاشات القابلة للطي، وواجهات برمجة تطبيقات جديدة، وبرامج ترميز وسائط جديدة، وقدرات أكبر للكاميرا، وبدء تشغيل التطبيقات بشكل أسرع.

وتهدف النسخة للسماح للمطورين والمستخدمين الأوائل بتجربة الإصدار حتى يتمكنوا من استكشاف الميزات، وواجهات برمجة التطبيقات الجديدة، واختبار التوافق، وتقديم ملاحظات إلى الشركة قبل كشفها المزيد من التفاصيل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2019، المقرر عقده بتاريخ 7 مايو/أيار.

وأصدرت الشركة خلال العام الماضي خمس نسخ معاينة للمطورين، لكن جوجل تخطط هذا العام لإصدار ست نسخ معاينة تجريبية للمطورين، وذلك وفقًا للجدول الزمني التالي:

شهر مارس/آذار: النسخة التجريبية الأولى Beta 1 (الإصدار الأولي، إصدار التجريبي).

شهر أبريل/نيسان: النسخة التجريبية الثانية Beta 2 (تحديث تدريجي، إصدر تجريبي)

شهر مايو/أيار: النسخة التجريبية الثالثة Beta 3 (تحديث تدريجي، إصدار تجريبي)

شهر يونيو/حزيران: النسخة التجريبية الرابعة Beta 4 (واجهات برمجة التطبيقات النهائية و SDK الرسمي، إصدار تجريبي).

النسخة التجريبية الخامسة Beta 5 (الإصدار المرشح للاختبار).

النسخة التجريبية السادسة Beta 6 (الإصدار المرشح للاختبار النهائي).

الربع الثالث من العام الحالي: الإصدار النهائي لمشروع أندرويد مفتوح المصدر AOSP والنظام الإيكولوجي.

وتطلب جوجل من المطورين جعل تطبيقاتهم متوافقة مع Android Q بحيث يمكن للمستخدمين توقع انتقال سلس عند الترقية.