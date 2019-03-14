شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشرطة الهندية تلقى القبض على 10 طلاب بسبب لعبة PUBG والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد خمسة أيام فقط من إصدار إخطار بحظر PUBG، ألقت الشرطة الهندية القبض على 10 شباب لمشاركتهم فى اللعبة.

ووفقا لموقع Times of india، كانت هذه أول اعتقالات فى مقاطعة جوجارات الهندية بعد أن حظرت عدة مقاطعات اللعبة، بعد توجيهات حكومة الولاية التى صدرت فى يناير.

وألقى القبض على هؤلاء الطلاب أثناء لعبة PUBG فى مكان عام، وقال مفتش الشرطة: "تم القبض على هؤلاء الطلاب لخرقهم الإخطار الصادر، لكن تم إطلاق سراحهم بكفالة فى وقت لاحق، إذ كانوا يلعبون PUBG منذ الساعة 1:30 بعد الظهر بينما اعتقلتهم الشرطة فى حوالى الساعة 4 مساءً".

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وقال مسئول كبير بالشرطة: "نريد أن نعطى رسالة صارمة مفادها أن الإخطار الذى يحظر PUBG لن يبقى على الورق".

وذكر الإخطار الصادر عن مفوض الشرطة مانوج أجاروال أن لعبتى PUBG و Momo تحرض على العنف بين اللاعبين، ومعظمهم من الشباب والأطفال فى المدارس، وهذا بدوره يؤثر سلبا على الأكاديميين، إذ ادعى الإخطار أيضًا أن الإدمان على مثل هذه الألعاب أدى إلى تغيير سلوكى سلبى بين اللاعبين.