شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مصائب قوم عند قوم.. 3 ملايين مستخدم جديد لتليجرام بسبب عطل فيسبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف Pavel Durov مؤسس تليجرام عن زيادة عدد مستخدمى تطبيقه نحو 3 ملايين، خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط.

ووفقا لموقع Phonearena الهندى، ترتبط هذه الزيادة الضخمة فى أعداد مستخدمى تطبيق تليجرام بالانقطاع العالمى بفيس بوك وانستجرام وماسنجر وواتس آب، إذ أبلغ عدد كبير من مستخدمى كافة التطبيقات المملوكة لفيس بوك عن مشاكل فى تسجيل الدخول إلى حساباتهم بالأمس.

وعلى الرغم من أن انقطاع فيس بوك ساهم فى زيادة الكوميكس على تويتر، إلا أن Durov أكد أن تطبيقه كان له النصيب الأكبر من المكاسب، بفضل خصوصيته الحقيقية والمساحة غير محدودة التى يوفرها للجميع.

جدير بالذكر يعد تليجرام واحدا من أشهر التطبيقات الشمفرة فى العالم، إذ تم حظر استخدامه فى عدد من الدول مثل روسيا والصين.