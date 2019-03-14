تكنولوجيا: تعرف على تطبيق Drink Water.. هيفكرك تشرب 8 مرات في اليوم على الأقل!

يوم طويل، يبدأ من السادسة صباحا وينتهي في نفس التوقيت مساءا، وبين ساعاته الضائعة في العمل والمواصلات والمكالمات والشات، ننسى تناول أكواب الماء.

يعتقد كثيرون أن تناول المياه على مدار اليوم غير مهم، وأن المشروبات الساخنة تغني عنه، لكن الماء في الحقيقة لا غنى عنه، لأنه المسؤول عن وظائف جميع أجهزة الجسم، ودون الخوض في فوائد المياه وأهميته، دعنا نبحث سويا عن وسيلة بسيطة تذكرنا بتناول المياة بشكل منتظم.

تطبيق Drink Water Reminder

تجارب كثيرة خضناها بهدف التذكير بتناول أكواب المياه، منها كتابة أوراق صغيرة تتضمن عبارات : “متنساش تشرب مياه النهاردة”، ووضع زجاجات مياه على مكتب العمل، وهناك من كان يقوم بضبط المنبه كل ساعتين حتى يتذكر أن يتناول المياه، لأن أهميتها تبدأ من غذاء الجسم مرور بالأجهزة كالكبد والقلب والكلى وصولا للبشرة والقوام، وقد جمع القائمون على تطبيق Drink Water Reminder في تطبيقهم كل هذه الأفكار والمحاولات، بهدف واحد.. تذكيرك بتناول المياه.

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كيف تستخدم تطبيق Drink Water Reminder

الأمر بسيط، ادخل الآن على متجر جوجل (بلاي ستور) Google Play Store، وأكتب في خانة البحث drink water reminder، وسوف يظهر لك التطبيق، أو ادخل مباشرة على هذا الرابط، قم بتثبيته على هاتفك واتبع تلك الخطوات..

سوف يطلب منك تحديد نوعك، ذكر أم أنثى، وعلي أساسه سوف يستكمل معك ملء المعلومات.

عليك أن تكتب وزنك بصدق، لأنه على أساس الوزن سوف يحدد لك التطبيق حاجتك من المياه.

كما أن التطبيق يطلب منك أيضا اختيار ميعاد نومك واستيقاظك.

الخطوة الأخيرة

بعد ملىء البيانات، سوف يبدأ تطبيق drink water reminder بتذكيرك بتناول المياه، من خلال إصدار صوت تنبيه على هاتفك يشبه صوت شخص يتناول المياه، وحال إذا كان التنبيه مزعجا بالنسبة لك، يمكنك كتمانة والاكتفاء بالإشعار الذي يظهر على هاتفك.

عيوب تطبيق Drink Water Reminder

بعد تجربة دامت أسبوعين، ومن وجهة نظر محررة “مشبك”، أنه لا يوجد عيوب بارزة في تطبيق drink water reminder، لأنه يعمل دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، بجانب أن سعة تخزينه ضئيلة، ولا تأخذ مساحة من الهاتف.

وإن كان هناك عيب في التطبيق، فيمكن أن يكون استهلاكه لبطارية الهاتف، وإن كان استهلاكه لا يزيد عن استهلاك معظم التطبيقات الأخرى، مثل “ماسنجر”، لذلك ننصحك بتنزيله الآن، وتجربته إذا كنت تبحث عن وسيلة بسيطة تذكرك بتناول المياه.