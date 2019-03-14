السعودية تكشف آخر تطورات حريق مترو الرياض.. فيديو

أحمد قاسم

كشفت السلطات السعودية آخر تطورات الحريق الذي اندلع بإحدى محطات مترو العاصمة السعودية الرياض.

وقالت مصادر أمنية لصحيفة "سبق" السعودية إن "الحريق تمت السيطرة عليه في فترة وجيزة، ولم يسفر عن أي إصابات أو وفيات".

وأوضحت المصادر، أن كثافة الدخان كانت نتيجة لطبيعة المواد التي اشتعلت فيها النار.

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