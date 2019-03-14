لا شك أن اختيار نظام التشغيل المناسب هو أحد أهم العوامل التي تؤثر في قرار شراء أي هاتف ذكي جديد، وبما أن الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية تتجه حاليًا لإنتاج هواتف منخفضة التكلفة وتأتي بإصدار نظام التشغيل أندرويد ون Android One، فمن المتوقع أن يحصد هذا النظام نسبة أعلى في سوق أنظمة تشغيل الهواتف.

كما أعلنت جوجل الشهر الماضي عن أن عمليات تنشيط Android One نمت بنسبة 250 % على أساس سنوي، بفضل شركائها بما في ذلك شاومي وإل جي وموتورولا ونوكيا، ومن المتوقع أن يزداد انتشار Android One مع إضافة هواتف جديدة – مثل Nokia 9 PureView و Nokia 3.2 و Nokia 4.2 وغيرها – لقائمة الهواتف التي تعتمد عليه.

ولعل السؤال الأهم الآن ما هو نظام أندرويد ون Android One وماهو الفارق بينه وبين أنظمة أندرويد المعتاد عليها؟

أندرويد ون هو عبارة عن نسخة خام غير مُعدلة من نظام التشغيل أندرويد، وتستخدمه الشركات المصنعة للهواتف كما هو دون إجراء أي تعديلات عليه.

يكمن الفارق بينه وبين أنظمة أندرويد المعتادة في أنه قادر على توفير سرعة عالية للهواتف الذكية أثناء التشغيل حتى مع الامكانيات المتوسطة أو الضعيفة، وتصميم واجهته التي تتميز بالبساطة وسهولة الاستخدام، والفارق الأكبر والأهم هو الحصول بشكل أسرع على أحدث الإصدارات بالإضافة إلى تحديثات الأمان المنتظمة.

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فيما يلي أبرز 5 هواتف تعمل بنظام أندرويد ون Android One لعام 2019:

1- هاتف Nokia 7.1

يتمتع هاتف نوكيا 7.1 بتصميم أنيق من الزجاج مع إطار من المعدن، كما أنه أول هاتف ذكي يستخدم تقنية الشاشة PureDisplay للاستمتاع بتجربة ترفيه سينمائية HDR10 عالية الجودة.

يأتي الهاتف بشاشة 5.84 إنش من نوع LCD بدقة 2280×1080 بكسل، وبأبعاد 19:9، ومغطاة بطبقة من زجاج Gorilla 3 لمقاومة الخدوش والصدمات.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 636 من كوالكوم، ويتوافر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 3 و4 جيجابايت وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية 32 و64 جيجابايت، ويمكن زيادتها من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية microSD حتى 400 جيجابايت.

كما يأتي ببطارية سعتها 3060 مللي أمبير/الساعة، ويدعم منفذ سماعة الرأس التقليدي بمقاس 3.5 ملم، ومستشعر لبصمات الأصابع في الجهة الخلفية أسفل الكاميرا.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 12 ميجابكسل وبفتحة عدسة F/1.8 وتدعم ميزة التركيز التلقائي، والثانية بدقة 5 ميجابكسل وبفتحة عدسة F/2.4، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل وبفتحة عدسة F/2.0.

تجدر الإشارة إلى أن هاتف Nokia 7.1 قد تلقى تحديث أندرويد باي Android Pie أواخر العام الماضي، كما أنه يتوافر بلونين الأزرق والفضي وبسعر 349 دولار للنسخة ذات سعة التخزين 64 جيجابايت.

2- هاتف Nokia 9 PureView

يأتي هاتف Nokia 9 PureView بتصميم ذو ظهر من الزجاج مع إطار من المعدن، وشاشة من نوع pOLED بمقاس 5.99 إنش وبدقة +QHD، وتدعم تقنية PureDisplay، كما أن الشاشة مزودة بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج فيها، ومغطاة بطبقة من زجاج Gorilla 5 للحماية من الخدوش والصدمات، مع دعم تقنية HDR10، وميزة مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP67.

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يعمل الهاتف بمعالج سنابدراجون 845 من كوالكوم ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وبطارية قدرتها 3320 ميللي أمبير/ساعة مع دعم ميزتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

يأتي الهاتف مع 5 كاميرات خلفية والتي تشكل أقوى نظام كاميرا للهواتف الذكية على الإطلاق، حيث تأتي الخمس كاميرات الخلفية بنفس الدقة وهي 12 ميجابكسل، اثنتين منها للتصوير الملون، و3 للتصوير أحادي اللون، وهي قادرة على التقاط صور مذهلة بمزيد من التفاصيل مع نطاق ديناميكي، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 20 ميجابكسل.

3- هاتف Motorola One

يأتي هاتف Motorola One بشاشة 5.9 إنش بتقنية Max Vision وبدقة 720 × 1520 بيكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19: 9، ويعمل بمعالج كوالكوم سنابدراجون 625 ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت يمكن زيادتها من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية microSD حتى 256جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية سعتها 3000 مللي أمبير /الساعة.

كما يأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/2.0، والثانية بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/2.4، تستخدم لاستشعار العمق depth sensor، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجا بكسل.

4- هاتف Xiaomi Mi A2

يأتي هاتف شاومي Mi A2 بتصميم من المعدن مع شاشة تشغل معظم الجهة الأمامية للهاتف مع عدم وجود زر الرئيسية أسفل الشاشة، ومع وجود مستشعر دائري لبصمات الأصابع على الجهة الخلفية، ويأتي بشاشة IPS LCD بمقاس 5.99 إنش، بدقة 2160×1080 بكسل وبكثاقة 403 بكسل لكل إنش، وبأبعاد 18:9.

يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 660 ثماني النواة، مع خيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 و6 جيجابايت، وثلاث خيارات من مساحة التخزين الداخلية بسعة 32 أو 64 و128 جيجابايت، ولا يدعم وجود منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية.

ويأتي بكاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 20 ميجابكسل والأخرى بدقة 12 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 20 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، ويعمل ببطارية سعتها 3000 ميللي أمبير/ساعة مع دعم ميزة الشحن السريع.

5- هاتف LG G7 One

يأتي هاتف LG G7 One بتصميم كامل من الزجاج، مع وجود مستشعر لبصمات الأصابع على الجهة الخلفية، وبشاشة LCD FullVision مقاسها 6.1 إنش، بدقة 3120×1440 بكسل تشغل معظم الجهة الأمامية، وذلك بأبعاد 19.5:9، كما يوجد Notch أعلى منتصف الشاشة به الكاميرا الأمامية والسماعة.

ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 835 ثماني النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وبمساحة تخزين داخلية سعتها 32 جيجابايت يمكن زيادتها من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية Micro SD حتى 2 تيرابايت.

ويأتي بكاميرا خلفية بدقة 16 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/1.6 بزاوية عريضة 71 درجة ودعم فلاش LED، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/1.9 بزاوية عريضة 80 درجة.

ما يساعد حقًا في تميز الهاتف هو دعم الصوت عالي الدقة 32-bit Hi-Fi Quad DAC عند توصيل سماعات الأذن، بالإضافة إلى صوت محيطي مع دعم DTS:X، إلى جانب سماعة Boombox Speaker خارجية توفر أفضل تجربة ممكنة للاستماع للموسيقى.

ويحمل الهاتف ببطارية سعتها 3000 ميلي أمبير داعمة لميزة الشحن السريع.