5 أشياء يجب أن تعرضها تسلا في حدث الإعلان عن سيارة Model Y…

تستعد شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية “تسلا” Tesla بعد ساعات من الآن لكشف النقاب عن سيارتها الجديدة Model Y، التي ستكون سيارة دفع رباعي بتصميم رياضي.

ومع أن السيارة الجديدة سوف تكون نجمة الحدث الذي ستنقله الشركة حصريًا على موقعها الإلكتروني، إلا أن إيلون ماسك، مؤسس ومدير الشركة، قد يستغل الحدث للإعلان عن خطط الشركة الجديدة، ومما يجب أن تعرضه الشركة خلال الحدث:

الشاحن السريع الجديد

كشفت شركة تسلا عن شاحن سريع جديد بقوة 250 كيلوواط يمكنه، في الظروف المثالية، شحن السيارة في غضون 5 دقائق فقط بطاقة تكفيها للسير 75 ميلًا. وهذا تطور كبير لمجتمع للمركبات الكهربائية. ولكن تبقى هناك مشكلة تفرض على تسلا أن تهيأ الشروط المسبقة للبطارية، والتي تضمن أن تكون البطاريات في سيارات الشركة في درجة حرارة مثالية لشحنها عند وصولها.

الثقة في استراتيجية البيع بالتجزئة

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تعاني شركة تسلا في الآونة الأخيرة من تخبط في استراتيجية البيع بالتجزئة، إذ أعلنت أنها لن تبيع السيارات إلا عن طريق موقعها الإلكتروني ثم عدلت عن ذلك لاحقًا، لذا فإن الشركة تحتاج بعض الوضوح في استرتيجيتها، والأهم من ذلك بعض الثقة، إذ سيكون الأمر رائعًا – ليس فقط للمشترين والمستثمرين في الشركة، ولكن أيضًا لموظفي تسلا.

أخبار جديدة عن السيارات ذاتية القيادة

عرضت تسلا نموذجًا تجريبيًا لسيارة ذاتية القيادة في عام 2014، ثم ترقية لسيارة ذاتية القيادة بالكامل في عام 2016. وبصرف النظر عن العديد من التشويقات والحديث عن الجيل القادم من ميزة Summon، التي تتيح للسيارة العثور على مكان وقوف السيارات الخاص بها، إلا أننا لا نعرف بالضبط كيف تجري أبحاث الشركة في هذا المجال. لذا يجب أن نشهد يوم غدٍ بعد الأخبار الجديدة المتعلقة في هذا المجال.

أخبار جديدة عن شاحنة تسلا الكهربائية Semi

كشفت شركة تسلا في عام 2017 النقاب عن شاحنتها الكهربائية Semi التي كان يُتوقع لها أن تحدث ثورة سوق الشاحنات، لكنها لم تعلن أي شيء عن الشاحنة منذئذ، لذا قد نسمع أخبارًا جديدةً عنها خلال حدث الغد.

Model Y

أخيرًا وليس آخرًا، فإن حدث الغد سيُكرس لسيارة Model Y الجديدة، التي ستكون نسخة ذات دفع رباعي من سيارتها الحالية Model 3، لذا فإن الأنظار معلقة إلى الجديد الذي سوف تقدمه شركة تسلا الجديدة.