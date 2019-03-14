مؤسس التيلغرام: ثلاثة ملايين مستخدم جديد خلال توقف الفيسبوك

الخليج 365/ بغداداوضح مركز الاعلام الرقمي، الخميس، عن وجود زيادة كبيرة في اعداد مستخدمي تطبيق التيلغرام Telegram Messenger خلال فترة توقف الفيسبوك والانستغرام في الساعات الماضية .

واكد المركز، ان ثلاثة ملايين مستخدم جديد اشتركوا في التيلغرام خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب تصريح لمؤسس التيلغرام بافل دوروف Pavel Durov.

واشار دوروف, في تصريحه الى الخصوصية الحقيقية التي يتمتع بها تطبيقه فضلاً عن المساحة اللامحدودة والتي تكفي الجميع .



واكد مركز الاعلام الرقمي، في وقت سابق اليوم الخميس، ان توقف الفيسبوك والانستغرام الذي حدث في الساعات الماضية يُعد الاطول في تاريخهما.