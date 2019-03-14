شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل عن حجب 2.3 مليار إعلان فى عام 2018، كجزء من جهودها لوقف عمليات الاحتيال وإساءة الاستخدام والبرامج الضارة وغيرها من المشاكل، التى يمكن أن تشوه صناعة الإعلان عبر الإنترنت التى تعتمد عليها الشركة.
ووفقا لموقع Cnet الأمريكى، قال سكوت سبنسر، مدير الإعلانات المستدامة فى جوجل أن الشركة حظرت المسئولين عن تلك الإعلانات أيضا، فعلى وجه التحديد قامت بحظر ما يقرب حسابات مليون معلن و 734 ألف ناشر ومطور تطبيقات، مما يعادل ضعف رقم العام الماضى.
وأطلقت جوجل أيضا 31 سياسة لحظر فئات الإعلانات فى عام 2018، وقد أثر ذلك على العديد من الإعلانات المسيئة المتعلقة بـ "الدعم الفنى، وموردى التذاكر، والعملات المشفرة والخدمات المحلية مثل سندات الكفالة، ومرافق علاج الإدمان".
واستخدمت Google مجموعة من المراجعين البشريين والذكاء الاصطناعى لتحديد مصادر الإعلانات السيئة.
وأضاف سبنسر:"عندما نتخذ إجراء على مستوى الحساب، فإن ذلك يساعد على معالجة السبب الجذرى للإعلانات السيئة وحماية مستخدمينا بشكل أفضل، وتم إزالة الإعلانات تمامًا من حوالى 1.5 مليون تطبيق وما يقرب من 28 مليون صفحة انتهكت سياسات الناشرين لدينا".
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