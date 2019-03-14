Porsche تؤكد رسميًا خططها لإطلاق النسخة الكهربائية من سيارتها الناجحة Porsche Macan

فاطمة أيت طالب - دبي - تعد Macan واحدة من سيارات الدفع الرباعي الأكثر مبيعًا في تشكيلة Porsche. وعلى ذكر ذلك، ستقوم شركة Porsche بإجراء تغيير كبير على الطراز التالي من هذه السيارة يتمثل في منح العملاء خيار الحصول على النسخة الكهربائية من هذه السيارة. قالت شركة Porsche أنها ستعمل على جعل النسخة التالية من سيارة Porsche Macan كهربائية بالكامل مما سيجعلها أول سيارة دفع رباعي مدمجة تعمل كليًا بالكهرباء.

باعت شركة Porsche أكثر من 90 آلف وحدة من سيارة Porsche Macan في العام الماضي وكانت بلا شك سيارة الشركة الأكثر مبيعًا. إحدى الأسباب التي جعلت هذه السيارة تحظى بشعبية كبيرة هو سعره الأولي البالغ 48 آلف دولار أمريكي مما يجعلها أرخص بكثير من غالبية سيارات Porsche. سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتم إطلاق النسخة الكهربائية من هذه السيارة، فقد ذكرت شركة Porsche أنها ستدخل مرحلة الإنتاج في ” أوائل العقد المقبل “.

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Porsche ليست غريبة على قطاع السيارات الكهربائية. ستكون سيارة Posrche Macan الجديدة هي في الواقع ثالث سيارة كهربائية من هذه الشركة الألمانية العريقة في مجال صناعة السيارات، فقد قامت من قبل بالكشف عن Porsche Taycan و Porsche Cross Turismo. ومن المقرر أن تدخل السيارة الأولى حيز الإنتاج في العام 2019، في حين ستدخل السيارة الثانية حيز الإنتاج في العام 2020.

ستقوم شركة Porsche بتصنيع هذه السيارة الكهربائية في مصنعها المتواجد في لايبزج والذي يتم تحويله إلى مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية. لم تكشف لنا شركة Porsche حتى الآن عن أي معلومات تقنية، وبالتالي فنحن لا نزال نجهل المدى الذي ستكون هذه السيارة قادرة على قطعه قبل أن تحتاج لإعادة الشحن. ومن الواضح أنه ليست هناك أيضًا أي معلومات حول السعر.