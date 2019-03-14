سنغافورة ستقوم بإختبار حافلات Volvo الكبيرة الذاتية القيادة

فاطمة أيت طالب - دبي -

واحدة من فوائد العالم حيث يجلس الجميع في السيارات الذاتية القيادة هي أن الحوادث بين السيارات ستكون من الناحية النظرية ضئيلة، وأن الجميع يجب أن يصلوا في الوقت المحدد. هذا مهم جدًا وخاصة مع وسائل النقل العامة، وهذا شيء تأمل سنغافورة في القيام به.

وفقا لإعلان صادر عن جامعة Nanyang Technical University التقنية في سنغافورة، فيبدو أنها تتطلع إلى إختبار حافلات Volvo الذاتية القيادة. سيتم في هذه الحالة إستخدام حافلة Volvo 7900 الكهربائية التي يمكنها حمل ما يصل إلى 80 راكبًا في نفس الوقت. لن تكون هذه حافلة Volvo الذاتية القيادة الوحيدة التي يتم إختبارها، فسوف يتم إختبار حافلة أخرى في مستودع للحافلات تديره إدارة النقل العام في سنغافورة.

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هذه ليست في الواقع المرة الأولى التي تختبر فيها سنغافورة ومؤسسات مختلفة في البلاد المركبات الذاتية القيادة. منذ عدة سنوات، تم إختبار الحافلات الصغيرة الذاتية القيادة، ولكن يبدو أن هذه الإختبارات إنتقلت الآن إلى الحافلات الأكبر حجمًا. كما أعلنت البلاد عن خططها لتوسيع خدمة الحافلات الذاتية القيادة في العام 2022.

تشتهر البلاد بعدم إمتلاكها لمساحة كبيرة، وبالتالي فإن النقل الخاص، مثل إمتلاك سيارة خاصة، قد يكون مكلفًا. قامت البلاد منذ ذلك الحين بتطوير خدمة نقل عام شاملة وموثوقة والتي نتخيل أنها يجب أن تصبح أفضل بكثير مع المركبات الذاتية القيادة التي تم إلقاؤها في هذا المزيج.