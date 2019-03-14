انت الان تتابع تفاصيل خبر ناسا تكشف التحام زوجين من المجرات عن طريق الجاذبية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 مارس 2019 11:43 صباحاً - اتحد زوجان من المجرات المتصادمة عن طريق الجاذبية حملا اسم " NGC 6052"، يقعان داخل كوكبة هرقل على بُعد 230 مليون سنة ضوئية من الأرض، حيث التقط تلسكوب "هابل الفضائي" صورة لهما.

وهذه المجرات اكتشفها، للمرة الأولى في عام 1784، العالم وليام هيرشل، وصُنِّفت في الأصل على أنها مجرة واحدة غير منتظمة بسبب شكلها الغريب، إلا أن المعلومات الحديثة التي تم كشفها تؤكد أن الأمر ليس كذلك، وأنها عبارة عن زوجين من المجرات، وقد تندمج هاتان المجرتان تحت تأثير الجاذبية.

ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على حسابها بموقع إنستغرام، أنه "منذ زمن بعيد جمعت الجاذبية المجرتين معاً في هذه الحالة الفوضوية التي نلاحظها الآن، النجوم تتبع الآن مسارات جديدة بسبب التغيرات في الجاذبية. بالنهاية ستندمج المجرات بالكامل لتشكل مجرة واحدة مستقرة".

وأضافت "ناسا": "قد يبدو هذا كأنه كارثة كبيرة، ولكن نظراً إلى أن المجرات غالباً ما تكون فارغة، فإن الاصطدامات الفعلية بين النجوم قليلة ومتباعدة".

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وقالت وكالة الفضاء الأوروبية: إنه "بما أن النجوم تنتج الضوء الذي نراه، فإن المجرة تبدو الآن ذات شكل فوضوي للغاية"، مضيفة: "في النهاية، ستستقر هذه المجرة الجديدة في شكل، قد لا يشبه أياً من المجرتين الأصليتين".

و"ناسا"هي الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، وهي المسؤولة عن البرنامج الفضائي للولايات المتحدة، أُنشئت في عام 1957، وكان تمويلها السنوي يقدَّر بـ16 مليار دولار.

ووكالة الفضاء الأوروبية منظمة دولية مكرّسة لاستكشاف الفضاء، تضم في عضويتها 22 دولة، منها النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا، والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة. أما كندا وفنلندا فهما عضوتان مشاركتان. تأسست في 30 مايو 1975، ويقع مقرها بمدينة باريس.