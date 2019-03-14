شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل فيس بوك وإنستجرام الأطول فى تاريخ الشركة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعطل موقع فيس بوك وتطبيق إنستجرام أمس لأكثر من 14 ساعة، وهو العطل الذى يعد الأطول فى تاريخ الشبكة الاجتماعية وتطبيقاتها المختلفة، وفقًا لموقع التتبع Detector.
ووفقا لموقع Cnet الأمريكى، توقف إنستجرام عن العمل لعدة ساعات، لكن سرعان ما أعلن الحساب الرسمى للتطبيق على تويتر عن عودة إنستجرام للعمل مرة أخرى بعد أقل من ساعة.
وأثر الانقطاع على المستخدمين فى الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا الجنوبية وأستراليا وآسيا وعدد من الدول العربية ومن ضمنها مصر، وفقًا لخريطة لـ Down Detector.
وذكر مستخدمو واتس آب أيضًا أنهم يواجهون مشكلة فى إرسال الصور عبر التطبيق، كما أعلنت شركة الواقع الافتراضى Oculus، المملوكة لفيس بوك أيضا، أن مستخدميها يواجهون صعوبة فى الوصول إلى نظامها الأساسى واستخدامه.
واشتكى الملايين من المستخدمين حول العالم من هذا العطل، الذى أثر على فيس بوك وانستجرام وماسنجر، وتوجهوا إلى تويتر للحديث عن المشكلة والتأكد من سبب العطل، وما إذا كان يؤثر على حساباتهم فقط، أم يعانى منه باقى المستخدمين حول العالم.
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