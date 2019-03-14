تكنولوجيا: فيديو معلوماتى.. بعد 35 عاما.. النساء تعود للسير فى الفضاء.. 8 معلومات عن المهمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم بالمرأة طوال شهر مارس، ويستعرض الجميع إنجازات النساء فى المجالات المختلفة كنوع من دعمها وإبراز دورها فى المجتمع، والبعض يأخذ من الدفاع عن حقوقها طريقة أخرى للاحتفال، ولكن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قررت أن تدعم المرأة بشكل مختلف أكثر عملية، وأعلنت عن إطلاق مهمة سير فى الفضاء مقتصرة فقط على النساء، وفيما يلى معلومات عنها: - أبطال المهمة رائدتا الفضاء "كريستينا كوخ" و"آن مكلاين". - المهمة ستكون فى يوم 29 مارس الجارى. - سيكون عليهن المشى فى الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية لاستبدال بطاريات المحطة. Advertisements - الدعم الأرضى سيكون من خلال سيدتين أيضا. - أول مهمة سير فى الفضاء شاركت فيها سيدة مع الرجال كانت منذ حوالى 35 عاما. - السوفيتية "سفيتلانا سافيتسكايا" كانت أول سيدة فى العالم تسير فى الفضاء. - منذ عام 1998 حتى الآن تم إجراء 213 عمليه سير فى الفضاء ولم تشارك فيهم النساء. - خلال الـ60 عاما الماضية لم يكن هناك سوى رائدتى فضاء تم تدريبهن على السير فى الفضاء خلال 4 رحلات.

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