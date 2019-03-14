10 أشياء يمكنك القيام بها مع Amazon Echo Show

يعد Amazon Echo Show واحدًا من العديد من أجهزة شركة أمازون التي تدمج مساعدها الصوتي أليكسا Alexa، لكنه الأول الذي يأتي بشاشة تعمل باللمس وكاميرا أمامية، مما يجعله قادرًا على تقديم ميزات غير متوفرة على الأجهزة الأخرى. ونحاول من خلال المادة التالية عرض قائمة بالأشياء الأكثر إثارة للاهتمام التي يمكنك القيام بها مع الجيل الثاني من Echo Show.

مسح وترتيب العناصر

يحتوي Amazon Echo Show على كاميرا أمامية يمكن استخدامها ليس فقط لمكالمات الفيديو، ولكن لمسح الكائنات أيضًا، إذ ما عليك سوى قول عبارة “Alexa scan”، ليصبح بإمكان Echo Show قراءة الباركود عبر الكاميرا الأمامية، بحيث يتعرف أليكسا على المنتج ويمنحك فرصة شرائه من خلال أمازون.

إجراء مكالمات الفيديو

يمكنك أيضًا استخدام كاميرا Echo Show الأمامية بدقة 5 ميجابيكسل لإجراء المكالمات الفيديوية مع مالكي أجهزة Echo Show الآخرين أو مالكي أجهزة Echo Spot أو أي شخص آخر لديه تطبيق Alexa على هاتفه الذكي، لكن يجب أن يكون الشخص الذي تريد الاتصال به في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

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مشاهدة الفيديو بدون استخدام اليدين

يمكنك مع Echo Show تشغيل الأفلام ومقاطع الفيديو، وذلك عبر الطلب من أليكسا القيام بذلك، بحيث يقدم مساعد أمازون عدة خيارات على الشاشة يمكنك تحديدها باستخدام الأوامر الصوتية أو عن طريق لمس الشاشة، وتقتصر إمكانية تشغيل الفيديو في الوقت الحالي على Amazon Video، وذلك بالرغم من أنه بإمكانك تجاوز حجب جوجل ويوتيوب بطريقة بسيطة إلى حد ما.

فحص الكاميرات الأمنية

بالرغم من إمكانية استخدام أليكسا لإدارة مجموعة واسعة من أجهزة المنزل الذكي، لكن شاشة Amazon Echo Show تتيح ميزة غير متوفرة في أجهزة مكبرات الصوت المنزلية الذكية الأخرى، والتي تتمثل في القدرة على عرض صور حية من كاميرات المراقبة الخاصة بك. إذ يتوافق Echo Show مع العديد من الطرزات، بما في ذلك Ring Doorbell و Netgear Arlo Pro و Nest Cam و Logitech Circle 2.

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الغناء مع كلمات الأغنية

يمكن أن يصبح Echo Show بمثابة آلة كاريوكي شخصية، وذلك من خلال الطلب من أليكسا تشغيل أغنية عبر مكبرات الصوت الستيريو الموجودة على الجهاز مع عرض الشاشة لكلمات الأغنية، لكن هذه الميزة متوافقة فقط مع الأغاني التي يتم تشغيلها عبر Amazon Music، ولا يمكن استخدامها مع خدمات بث الموسيقى الأخرى مثل سبوتيفاي.

إطار صور رقمي

يعرض Echo Show بشكل افتراضي خلفيات عشوائية، لكن يمكنك تغيير الصور الافتراضية من خلال قائمة الإعدادات واختيار عرض الصور التي قمت بتحميلها مسبقًا إلى حساب Prime Photos الخاص بك أو اختيار صور مختلفة عبر تطبيق أليكسا على هاتفك الذكي.

المساعدة في المطبخ

قامت خدمة التواصل الاجتماعي Allrecipes بتحديث قاعدة بيانات الطهي الخاصة بها بحيث تكون متوافقة مع Amazon Echo Show، مما يعني أنه بإمكانك عرض الوصفات على شاشة الجهاز، إلى جانب قدرة الجهاز على قراءة المكونات الضرورية والإجراءات الواجب اتباعها خطوة بخطوة، وتترافق كل وصفة مع بعض المراجعات، وذلك حتى تتمكن من معرفة ما إذا كان المستخدمون يحبونها أم لا.

العثور على مطعم قريب

إذا كنت لا تحب الطبخ، فإن Echo Show يمكنه مساعدتك في العثور على أقرب مطعم بفضل قائمته الواسعة من تقييمات Yelp، ويعرض الجهاز، من خلال تحديد أحد الخيارات المقترحة، عناوين وأرقام هواتف ومواعيد عمل المطاعم.

عرض وتحرير التقويم

يمكنك عرض التقويم الخاص بك من خلال أوامر أليكسا الصوتية، بحيث يظهر جدول المواعيد لهذا اليوم بتصميم منزلق لطيف، كما يمكنك إضافة أحداث باستخدام صوتك فقط من خلال تحديد تاريخ ووقت واسم الحدث.

مراقبة الطفل لمنع سقوطه

هذه ليست وظيفة رسمية لأجهزة أمازون، لكنها ممكنة من خلال استغلال ميزة أخرى تسمى Drop In، والتي تسمح لك بمشاهدة الصور المنقولة مباشرة من أجهزة Echo Show أو Echo Spot، ويمكنك التأكد من أن كل شيء على ما يرام في أي وقت من خلال وضع الجهاز الثاني في غرفة الطفل.