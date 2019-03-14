عاجل .. تعطل فيسبوك وإنستاجرام ومسنجر وواتساب حول العالم…

أفاد عدد من المستخدمين حول العالم بأن شبكة فيسبوك الاجتماعية، وما تملكه من خدمات أخرى، بما في ذلك إنستاجرام ومسنجر وواتساب، تعاني من انقطاع في الخدمة، الأمر الذي جعل بعضهم يعتقد أن الشركة تتعرض لهجوم إلكتروني فريد من نوعه.

وقال المستخدمون المتأثرون بانقطاع الخدمة إن رسالة تظهر لهم تعلمهم بأن المشكلة جزء من عملية صيانة مجدولة، على الرغم من أن صفحة التطوير الخاصة بفيسبوك لا تشير إلى تلك المشكلات. وكُتب في الرسالة: “سيعود فيسبوك قريبًا”.

وُكتب في الرسالة أيضًا: “”لقد توقف فيسبوك بسبب أعمال الصيانة الضرورية في الوقت الحالي، ولكن قد تكون قادرًا على استئناف التصفح في غضون دقائق قليلة. وفي غضون ذلك، اقرأ المزيد عن سبب ظهور هذه الرسالة. شكرًا على سعة صدرك أثناء قيامنا بتحسين الموقع”.

وذكر آخرون أنهم تمكنوا من الوصول إلى الموقع وتطبيقه، ولكن يبدو أن بعض الوظائف الرئيسية، مثل تحميل الصور أو إضافة حالات أو ضبط صفحات معينة، لا تعمل. أبلغ الأشخاص عن رؤية رسالة بشأن وجود “مشكلة في تحديث حالتك”، وشجعهم الموقع على إعادة المحاولة في غضون بضع دقائق.

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وأفاد مستخدمون أن خدمة التراسل الفوري مسنجر التابعة لفيسبوك لا تعمل أيضًا. ووفقًا لموقع “داون ديتكتر” Down Detector، فيبدو أن المشكلة لا تنحصر بدولة عينها، إنما تحدث في جميع أنحاء العالم.

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يُشار إلى أن خدمات فيسبوك الأخرى، بما في ذلك إنستاجرام تعاني من ذات المشكلات، إذ لم يعد مستخدمو الخدمة قادرين على الوصول إلى تطبيقها.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن انقطاع خدمات فيسبوك وإنستاجرام ومسنجر وواتساب ليس الأول اليوم، إذ حدث في وقت سابق من اليوم الأربعاء انقطاع في خدمة البريد الإلكتروني التابعة لشركة جوجل جيميل، بالإضافة إلى عدد من خدماتها الأخرى.