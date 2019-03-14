تكنولوجيا: جوجل تدفع بالإصدار التجريبي من Android Q لهواتف Pixel

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحظى هواتف Pixel هذا العام أيضاً بالنظرة الأولى للإصدار القادم من نظام التشغيل Android Q، حيث تطلق شركة جوجل الإصدار التجريبي من النظام على هواتف Pixel.

تكشف اللمحات الأولى للإصدار التجريبي Android Q على تركيز جوجل هذا العام على تحسين معايير الخصوصية لدى المستخدمين بشكل خاص في تصريحات الوصول، التي من المقرر أن تتوفر على هواتف الأندوريد بشكل واضح لاحقاً هذا العام.

الخصوصية في الإصدار التجريبي من Android Q

يركز نظام Android Q على معايير الخصوصية والحماية هذا العام بشكل أكبر ليحاكي نظام ابل iOS، حيث من المقرر ألا يعطى للتطبيقات تصريح لتحديد موقع المستخدم في حالة غلق التطبيق، حيث يتم إعطاء تصريح الوصول لموقع المستخدم عند تنشيط التطبيق أو في الشاشة الخلفية فقط.

ويمكن للمستخدم في Android Q التحكم في وقت تشغيل التطبيقات من خلال تصريح يحدده المستخدم لهذه التطبيقات بتحديد وقت التشغيل للتحكم بشكل أفضل في تصريحات الوصول إلى الصور، الفيديو، الصوتيات وما إلى ذلك.

أيضاً يجب على التطبيقات الآن تطبيق نظام لإنتقاء وتحميل الملفات لإعطاء المستخدم ميزة التحكم بشكل أفضل في التصريحات لهذه التطبيقات، كما يعمل نظام Android Q على منع التطبيقات من بدء أي نشاط في حالة كان التطبيق في الشاشة الخلفية لدفع المطورين لبدء إستخدام تنبيهات في التطبيقات لإعلام المستخدم قبل القيام بأي نشاط.

كما تدعم التغييرات الجديدة في Android Q الحد من الوصول إلى معلومات عن الأجهزة مثل IMEI، أو الرقم التسلسلي الخاص بالجهاز، مع إمكانية تخصيص عنوان MAC عند الإتصال بشبكات Wi-Fi إفتراضياً.

مميزات للمستخدم في Android Q

يأتي Android Q بإختصارات جديدة تدعم المستخدم في المشاركة السريعة للمحتوى مع إمكانية التنقل السريع بين تطبيقات مشاركة المحتوى، أيضاً يمكن للمطورين من خلال هذه الإختصارات نشر علامات تظهر للمستخدم على الإختصارات لتكون مؤشر لأي نشاط في التطبيق أو عند إرفاق محتوى جديد.

كما تأتي الإعدادات في Android Q بلوحة جديدة تعمل على تحقيق الإستفادة من ميزة Slices في هواتف Pixel لدعم عرض إعدادات النظام الرئيسية مباشرة في تطبيقات الشركات الأخرى.

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يمكن أيضاً للواجهة البرمجية المنبثقة أن تعمل على عرض حالة الإتصال بشبكة الإنترنت، NFC، كما تعرض الصوتيات أيضاً في نهاية الواجهة البرمجية المنبثقة، ويمكن للمتصفح على سبيل المثال من خلال هذه الميزة أن يعمل على عرض لوحة لإعدادات الإتصال بWi-Fi أو الشبكات المحيطة بالمستخدم، كما يعرض نمط Airplane، وبيانات الهاتف لإعطاء المستخدم حرية ضبط إعدادات الإتصال دون الحاجة إلى الخروج من التطبيق في البداية.

أيضاً يأتي Android Q بميزة دعم الشاشات القابلة للطي منها هاتف سامسونج Galaxy Fold وهاتف هواوي Mate X، مع بعض التغييرات التي تدعم تطويع التطبيقات مع مميزات هذه الشاشات الجديدة.

أضافت جوجل أيضاً ميزة resizeableActivity في النظام التي تعمل على دعم المطورين في إختيار طريقة عرض التطبيقات على الشاشات القابلة للطي، أو الشاشات الكبيرة.

التصوير في Android Q

يمكن للتطبيقات الآن طلب صور Dynamic والتي تقدم معلومات أكثر عمقاً مع صيغ JPEG،XMP وأيضاً العناصر الخاصة بالصور كاملة، حيث يمكن لهذه المعلومات أن تدعم تخصيص أعلى عند إختيار نمط bokeh أو الضبابي في الصور، كما تدعم هذه التفاصيل العميقة في ملفات الصور تقنية 3D مع دعم تقنية الواقع المعزز.

أيضاً من المقرر أن تعمل جوجل مع الشركات المصنعة لهواتف الأندوريد لجلب تنسيق Dynamic Depth في التصوير لهذه الأجهزة التي ستعمل بنظام تشغيل Android Q أو الإصدارات اللاحقة.

كما يدعم Android Q المصدر المفتوح لبرمجيات تشفير الفيديو AV1 الجديدة، مما يدعم تسجيل فيديو بأعلى جودة عند أقل نطاق ترددي، كما يدعم النظام أيضاً برمجيات تشفير الموسيقى والمحادثة Opus و HDR10+.

ومن المقرر أن تقدم جوجل تطبيق Android Beta Feedback لهواتف Pixel، حيث سيتمكن المستخدمين من الوصول إليه من خلال درج التطبيقات أو الإعدادات السريعة، حيث يمكن للمستخدم تسجيل مقترحات لتعديل تصميم النظام، أو إضافة مميزات، أو تسجيل الأخطاء أو الخلل في النظام.

يذكر أن Android Q DP1 سيتوفر لكلاً من هواتف Pixel ،Pixel XL، وPixel 2 وPixel 2 XL وأيضاً Pixel 3 وPixel 3 XL، مع إمكانية تحميل صور الإصدار الجديد من النظام.

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