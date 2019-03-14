Netflix مهتمة بإنشاء المزيد من الأفلام التفاعلية مستقبلاً

فاطمة أيت طالب - دبي - حققت شركة Netflix نجاحًا كبيرًا مع الفيلم التفاعلي القصير Black Mirror: Bandersnatch، وهو الفيلم حيث كان بمقدور المشاهدين تحديد نهايات مختلفة بناءً على الخيارات التي إتخذوها أثناء مشاهدة الفيلم. لقد كانت هذه بالتأكيد تجربة فريدة من نوعها لأن هذا النمط من التفاعل شائع مع الألعاب، وليس مع الأفلام. مع نجاح Black Mirror: Bandersnatch، تشعر Netflix الآن أنه يجب عليها تقديم عروض تفاعلية أكثر.

يذكر التقرير الصادر من موقع Variety مؤخرًا أن نائب رئيس الإنتاج في شركة Netflix، السيد Todd Yellin أكد خطط الشركة لتقديم عروض تفاعلية أكثر. وأشار إلى أن الفيلم التفاعلي الأول حقق نجاحًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم، كما قال ” سنواصل القيام بذلك بحزم أكبر. لذا توقع على مدار العام أو العامين المقبلين رؤية المزيد من الأفلام التفاعلية “.

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كان Bandersnatch حلقة خاصة من مسلسل الخيال العلمي Black Mirror من Netflix. لقد كانت مناسبة لتجربة مفهوم “إختر مغامرتك الخاصة “، ولكن من الواضح أن القصة لم تجذب جميع المشاهدين. أشار Todd Yelin إلى أن عروض Netflix التفاعلية كلها لن تعتمد على نفس المخطط التفصيلي.

ووفقا للسيد Todd Yellin، فقد صرح بالقول : ” لن تكون بالضرورة خيالاً علميًا، أو ستكون بالضرورة مظلمة. يمكن أن تكون كوميدية “. وأضاف : ” قد تكون قصة حب، حيث يمكن للجمهور الإختيار، هل يجب عليها الخروج معه أم لا “.