الخدمات الموسيقية الرائدة في السوق تحارب قرار رفع أسعار رسوم ترخيص الأغاني

فاطمة أيت طالب - دبي - حقوق المؤلف هي إحدى الطرق العديدة التي يكسب بها الموسيقيون المال من خلال موسيقاهم. هذا هو السبب وراء ظهور ضجة كبيرة عندما رفضت شركة آبل في البداية الدفع للموسيقيين خلال الفترة التجريبية البالغة ثلاثة أشهر في خدمة Apple Music. هذا يعني في الأساس أن الموسيقيين إضطروا للعمل ” مجانًا ” خلال تلك الأشهر الثلاثة.

غيرت شركة آبل رأيها في وقت لاحق، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى المغنية الأمريكية تايلور سويفت، ولكن يبدو الآن أن القضايا المتعلقة بأسعار الفائدة قد ظهرت مرة أخرى. نظرًا للقرار الذي إتخذه مجلس حقوق الطبع والنشر، قد زادت حقوق المؤلف التي ينبغي على الشركات دفعها للموسيقيين بحيث ستشهد حقوق المؤلف زيادة بنسبة 43.8 في المئة على مدار خمس سنوات، ولكن يبدو أن عدد كبيرًا من الخدمات الموسيقية ترفض هذه الزيادة.

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الخدمات الموسيقية مثل Spotify و Pandora و Google و Amazon تقدمت بإستئناف ضد مجلس حقوق الطبع والنشر المعروف إختصارًا بإسم CRB، وقد قالت هذه الشركات في بيان مشترك : ” مجلس حقوق الطبع والنشر، قام في قرار منفصل، برفع أسعار حقوق المؤلف بطريقة تثير مخاوف إجرائية وجوهرية خطيرة. إذا تم السماح بهذا القرار من مجلس CRB، فسوف يضر بكل من المرخص لهم بالأغاني وأصحاب حقوق النشر. ووفقا لذلك، نطلب من محكمة الإستئناف الأمريكية مراجعة القرار “.

يبدو أنه في الوقت الذي تتعاون فيه معظم الخدمات الموسيقية لإبطال هذا القرار، فإن موقع Variety أشار إلى أن شركة آبل قررت مرة أخرى عدم النضال مع الآخرين. سبق أن إقترحت الشركة الحصول على رسوم الترخيص الخاصة بها ولكننا لسنا متأكدين مما إذا كانت هناك خطط لتنفيذها أم لا.