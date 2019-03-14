انت الان تتابع تفاصيل خبر عطل يوقف "فيسبوك" و"إنستغرام" حول العالم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 مارس 2019 09:46 صباحاً - أصيبت منصتا التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" بخلل فني، مساء اليوم الأربعاء، أدى إلى تعطلهما في بعض مناطق العالم.

وقال مسؤول في "فيسبوك" لوكالة "رويترز": إن "مستخدمين حول العالم يواجهون عطلاً في تطبيقات تابعة للشركة"، دون مزيد من التفاصيل.

وشكا مستخدمون في عدة دول حول العالم، وبعض الدول العربية، من عدم قدرتهم على استخدام الموقعين بشكل سليم.

وقال بعض المستخدمين إن رسائل خطأ تظهر في أثناء الاتصال بالموقعين، في حين انتشر على موقع "تويتر" وسم "facebookdown#"، الذي احتل صدارة التريند العالمي.