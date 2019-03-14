الاعلام الرقمي: توقف الفيسبوك والانستغرام هو الاطول في تاريخهما

الخليج 365/ بغداداكد مركز الاعلام الرقمي، الخميس، ان توقف الفيسبوك والانستغرام الذي حدث في الساعات الماضية يُعد الاطول في تاريخهما.

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المشكلات التي حدثت في تطبيق الواتساب العائد لنفس الشركة الام، تم اصلاحها ايضا".

واوضح المركز ان "هنالك امكانية لاعادة اموال الاعلانات التي اعطاها المعلنون على صفحات وحسابات الفيسبوك والانستغرام او تعويضهم عن الفترة التي تم ايقاف الخدمة فيها، حيث تُقدر اعلانات الفيسبوك لليوم الواحد ب188 مليون دولار".



واكد المركز ان "الشركة لم توضح لحد الان اسباب الانقطاع الذي استمر سبع ساعات، واكتفت بالاعتذار لمستخدميها عن الخلل الحاصل وكتبت على حسابها في تويتر "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون حاليا مشكلة في الوصول إلى التطبيق، ونعمل على حل المشكلة في الوقت الراهن، وإزالة الخلل في أسرع وقت ممكن".

جدير بالذكر أن مستخدمي الفيسبوك اشتكوا من تعطل حساباتهم، كما اشتكوا من تعطل تطبيق "إنستغرام" وصعوبة التعامل مع تطبيق "واتس أب".

