شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 15 محطة فى رحلة الراديو من صندوق كبير لضغطة على هاتفك الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن الراديو هو أساس التقنيات الجديدة مثل الإنترنت اللاسلكى والهواتف المحمولة و RFID (تحديد تردد الراديو)، وفي الوقت نفسه، اكتسب الراديو نفسه فى الآونة الأخيرة فرصة جديدة للحياة مع وصول مجموعات الراديو الرقمية الأفضل جودة وسهولة فى التعامل من خلال هاتفك الذكى أو خلال تحركك بسيارتك.



الراديو

ووفقا لما ذكره موقع "" explainthatstuff، هناك 15 محطة مر بها الراديو من بدايته كموجات إرسال يكتشفها البشر لأول مرة، ويستخدمون الصناديق الكبيرة أجهزة للتعامل معها إلى أن أصبح الراديو رقمى يمكن التعامل معه بلمسة من أصابعك على شاشة هاتفك.

• 1888: قام باكتشاف الفيزيائى الألمانى هاينريش هيرتز أول موجات راديو كهرومغناطيسية فى مختبره.

• 1894: أرسل الفيزيائي البريطانى السير أوليفر لودج الرسالة الأولى باستخدام موجات الراديو في أكسفورد، إنجلترا.

• 1897: قام الفيزيائي نيكولا تيسلا بتقديم براءات اختراع توضح كيف يمكن أن تنتقل الطاقة الكهربائية بدون أسلاك، وبعد ذلك (بعد عمل ماركوني) أدرك أنه يمكن تكييفها للتواصل عبر الراديو.

• 1899: أرسل المخترع الإيطالي ماركونى موجات الراديو عبر القناة الإنجليزية، وبحلول عام 1901، أرسل ماركوني موجات الراديو عبر المحيط الأطلسى، من كورنوال فى إنجلترا إلى نيوفاوندلاند.

_فى 1902-1903، استخدم الفيزيائى الأمريكي وعالم الرياضيات جون ستون ستون معرفته عن التلجراف الكهربائى لتحقيق تقدم مهم فى ضبط الراديو الذى ساعد فى التغلب على مشكلة التداخل فى الموجات.

• 1906: المهندس الكندى ريجنالد فيسيندين أصبح أول شخص ينقل الصوت البشرى باستخدام موجات الراديو، وبعث برسالة على بعد 11 ميل من جهاز إرسال فى برانت روك، ماساتشوستس إلى السفن التى تستقبل أجهزة استقبال لاسلكية في المحيط الأطلسى.

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• 1906: المهندس الأمريكى لى دى فورست اخترع الصمام الثلاثى (audion)، وهو مكون إلكترونى يجعل أجهزة الراديو أصغر وأكثر عملية، وهو الملقب بـ "والد الإذاعة".

• 1910: أول إذاعة عامة مصنوعة من دار الأوبرا متروبوليتان، مدينة نيويورك، ومع 1920 بدأت الإذاعة تتطور إلى تلفزيون.

• 1947: سمح اختراع الترانزستور من قبل جون باردين، وولتر براتين، وويليام شوكلي من مختبرات بيل، بتضخيم الإشارات اللاسلكية بدوائر مدمجة أكثر بكثير.

• 1954: كان ريجنسىTR-1 ، الذى تم إطلاقه فى أكتوبر 1954، أول إذاعة ترانزيستور منتجة تجاريا فى العالم.

• 1973: قام مارتن كوبر بإجراء أول مكالمة هاتفية عبر الهاتف المحمول.

• 1981: بدأ مهندسو الإذاعة الألمانية في تطوير ما يسمى الآن DAB (البث الصوتي الرقمي) في ميونيخ.

• 1990: توصل خبراء الراديو إلى الإصدار الأصلى من الواى فاى.

• 1998: تم تطوير تقنية البلوتوث وهى الاتصال اللاسلكى قصير المدى للأدوات.

والمحطة الأخيرة كانت ما توصلنا له حاليا، حيث تحولت الموجات المكتشفة فى مختبر هيرتز إلى تردادات يمكننا أن نصل لها من خلال هواتفنا المحمولة التى كانت هى نفسها عملية تطويرية خلال مراحل الراديو المختلفة.