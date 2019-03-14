الهاتف Huawei P30 Pro يستعرض عضلات المعالج Kirin 980 في منصة إختبارات الأداء

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم رصد الهاتف Huawei P30 Pro القادم من شركة Huawei في منصة إختبارات الأداء Geekbench، وهذا ما أتاح لنا فرصة الحصول على بعض المعلومات المثيرة للإهتمام. تكشف المعلومات المدرجة في قاعدة بيانات المنصة أن الهاتف يحمل الإسم الرمزي VOG-L29، ويضم المعالج HiSilicon Kirin 980، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن نظام Android 9 Pie.

تتشابه النتيجة الرئيسية التي حققها الهاتف Huawei P30 Pro في إختبارات الأداء مع تلك حققها الهاتف Huawei Mate 20 Pro، وهي النتيجة التي تقل قليلاً عن النتائج التي حققها المعالجين Apple A12 Bionic و Exynos 9820، ولكنه لا يزال ضمن قائمة أفضل المعالجات المتاحة في السوق اليوم.

Advertisements

ستقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro في اليوم 26 من شهر مارس الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس. سيكون لدى الهاتف Huawei P30 Pro أربع كاميرا في الخلف ومن بينها كاميرا مقربة تعتمد على مبدأ المنظار توفر تقريب يبلغ 5x على الأقل، في حين سيكون لدى الهاتف Huawei P30 ثلاث كاميرات فقط. وبغض النظر عن الكاميرات، فالهاتف Huawei P30 سيكون متوفرًا مع 6GB أو 8GB من الذاكرة العشوائية ومع 128GB من الذاكرة الداخلية، في حين سيكون لدى الهاتف Huawei P30 Pro ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB.