شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو.. لوح كهربائى جديد بعجلة واحدة سهل الحركة فى المشاوير القصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شر كة أمريكية عن اللوح الكهربائى Onewheel ، المخصص للاستخدام من قبل المستخدمين فى الأماكن الضيقة والمشاوير القصيرة، والذى يتوفر للبيع بسعر 950 دولارًا.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، فإن هناك ميزة جديدة تم إضافتها للوح الجديد وهى Simplestop التى تعمل على تبسيط تجربة الركوب بحيث لا تطير بينما لا تزال تتعلم السير بها.

كما أن اللوح أصغر (27 بوصة) وأخف وزناً من الموديل السابق، مما يساعد على خفة الحركة وسهولة الحمل، مع وجود مقبض مغناطيسي قابل للطي على الجانب.

أما عن المدى فمن 6 إلى 8 أميال من المدى وسرعة قصوى 16MPH، وبدأت فيوتشر موشن الطلبات المسبقة قبل إصدار شهر مايو.