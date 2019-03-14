شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Windows 10 يلغى تثبيت التحديثات التى توجد بها ثغرات تلقائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا تسببت إحدى التحديثات الجديدة فى إحداث مشكلة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فقد يقوم Windows 10 بإلغاء تثبيتها تلقائيًا، وفقًا لدعم Microsoft.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، تشير ملاحظة الدعم إلى أن بعض التحديثات قد تكون غير متوافقة مع نظامك أو تحتوى على ثغرات أخرى، وإذا تعذر على الويندوز إصلاح المشكلة من خلال وسائل أخرى، فيمكنه إزالة تثبيت التحديثات كحل أخير.

إذا كانت هذه هي الحالة، فربما سترى هذه الرسالة عندما يقوم نظامك بالتمهيد: "لقد أزلنا بعض التحديثات التي تم تثبيتها مؤخرًا لاستعادة جهازك من فشل بدء التشغيل".

Advertisements

وفي محاولة لتجنب تكرار الموقف نفسه، سيقوم 10 Windows بإيقاف التثبيت التلقائى للتحديثات التى سببت المشكلات لمدة 30 يومًا، حتى يتمكن من الوصول إلى جذر المشكلة ويحلها.

ويمكنك تثبيت التحديثات يدويًا إذا كنت تعتقد أنه لم يكن يجب على نظام الويندوز إزالتها، ولكن قد سيظل نظامك يعمل على إزالتها إذا أوقفت تشغيل الكمبيوتر.