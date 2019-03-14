كتب: أحمد حامد دياب
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.
والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من سقوط أمطار وعواصف ترابية شرق البلاد والعظمى بالقاهرة 21 درجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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