شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزارة النقل الأمريكية تشكل مجلسا لدعم السيارات ذاتية القيادة والهايبرلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة النقل الأمريكية إيلين تشاو عن تشكيل مجلس يهدف إلى دعم مشاريع النقل بما في ذلك السيارات الفائقة السرعة "الهايبرلوب" والسيارات ذاتية القيادة، فى حين يأمل مجلس تكنولوجيا النقل غير التقليدية والناشئة (NETT) في التأكد من أن الهيكل المعقد لوزارة النقل في مختلف الإدارات لا يعوق الشركات عن نشر مثل هذه التقنية.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، قالت تشاو في بيان: "التكنولوجيات الجديدة تمتد إلى أكثر من وسيلة نقل واحدة، لذلك فقد وقعت على أمر بإنشاء مجلس إدارة داخلى جديد لتنسيق مراجعة الابتكار التى لها تطبيقات متعددة بشكل أفضل".

وتضم وزارة النقل 11 إدارة بما فى ذلك إدارة الطيران الفيدرالية وإدارة النقل الفيدرالى، ولكل منها عملياتها وأنظمتها الخاصة.وسيمنح المجلس الذى يرأسه نائب الوزير جيفرى روزن، الشركات للحديث عن أفكارهم ومقترحاتهم، ويمكن أن تساعد NETT في تبسيط عمليات التصريح والموافقة والتمويل.

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ويُعقد الاجتماع الأول للمجلس هذا الأسبوع، وسيركز على مشاريع الأنفاق التى تسعى للحصول على الموافقات فى عدد من الولايات.

وقال ديرك أهلبورن، الرئيس التنفيذى لشركة HyperloopTT: "إن إعلان وزيرة النقل تشاو اليوم هو تطور مثير لنا ولحركة هيبرلوب بأكملها، ونتطلع إلى مواصلة علاقات العمل وتبادل المعرفة".

وقال جاى وولدر الرئيس التنفيذى لشركة فيرجن هايبرلوب، إن الهايبرلوب هو وسيلة نقل جديدة تم تصميمها للقرن الحادي والعشرين، وهى فائقة السرعة، وفى الوقت نفسه، هناك عدد من جهود الهايبرلوب في الحركة على مستوى الولاية والمستوى المحلى.

وتجرى لجنة بنسلفانيا تيرنبايك دراسة جدوى لمشروع يمكن أن ينقل الناس بين فيلادلفيا وبيتسبيرج فى أقل من 30 دقيقة.