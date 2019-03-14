شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Firefox Send ميزة جديدة لنقل الملفات المشفرة مجانا للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة موزيلا أحدث تحديث لمتصفح الويب الخاص بها Firefox، والذى جاء فى صورة خدمة نقل الملفات المشفرة من طرف إلى آخر بشكل مجانى.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، فتم تقديم ميزة Firefox Send في عام 2017 كجزء من اختبار تجريبي انتهى الآن، والذي سمح للمستخدمين الأوائل بتجربة الميزات التجريبية.

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ولكن حاليا يمكن لأولئك الذين لديهم حسابات Firefox مشاركة ملفات بحجم يصل إلى 2.5 جيجابايت بين المتصفحات، وكذلك أصبح الأمر متاح للجميع ولكن يقتصر على ملفات بحجم 1 جيجابايت فقط، كما أن المستخدم يمكنه أيضا أن يحصل على تطبيق Send Android الخاص به بنسخته التجريبية.

وعلى عكس النظم التي تقدمها أمثال Dropbox و WeTransfer، والتي تتيح لك الدفع مقابل المزيد من السعة التخزينية، يأتي Firefox Send بخيار مجانى.

ولكن ما يهتم به مستخدمى Firefox أيضا هو الاستخدام الآمن والذى قد يتوفر فى حالة توفير خدمات مثل إمكانية اختيار وقت انتهاء صلاحية رابط الملف وعدد التنزيلات، وما إذا كنت تريد إضافة كلمة مرور اختيارية.