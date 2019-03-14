شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Firefox Send ميزة جديدة لنقل الملفات المشفرة مجانا للجميع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة موزيلا أحدث تحديث لمتصفح الويب الخاص بها Firefox، والذى جاء فى صورة خدمة نقل الملفات المشفرة من طرف إلى آخر بشكل مجانى.
ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، فتم تقديم ميزة Firefox Send في عام 2017 كجزء من اختبار تجريبي انتهى الآن، والذي سمح للمستخدمين الأوائل بتجربة الميزات التجريبية.
ولكن حاليا يمكن لأولئك الذين لديهم حسابات Firefox مشاركة ملفات بحجم يصل إلى 2.5 جيجابايت بين المتصفحات، وكذلك أصبح الأمر متاح للجميع ولكن يقتصر على ملفات بحجم 1 جيجابايت فقط، كما أن المستخدم يمكنه أيضا أن يحصل على تطبيق Send Android الخاص به بنسخته التجريبية.
وعلى عكس النظم التي تقدمها أمثال Dropbox و WeTransfer، والتي تتيح لك الدفع مقابل المزيد من السعة التخزينية، يأتي Firefox Send بخيار مجانى.
ولكن ما يهتم به مستخدمى Firefox أيضا هو الاستخدام الآمن والذى قد يتوفر فى حالة توفير خدمات مثل إمكانية اختيار وقت انتهاء صلاحية رابط الملف وعدد التنزيلات، وما إذا كنت تريد إضافة كلمة مرور اختيارية.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Firefox Send ميزة جديدة لنقل الملفات المشفرة مجانا للجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.