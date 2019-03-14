شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس يعد بالمزيد من العروض التفاعلية بعد فيلم "المرآة السوداء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل خدمة نيتفلكس على العروض التفاعلية، خاصة بعد نجاح عرض فيلم المرآة السوداء:باندرسناتش، وهو فيلم تفاعلى من عام 2018 ضمن مسلسل الخيال العلمى المرآة السوداء، والتى وعدت بأنه على مدار العامين المقبلين، ستتضاعف، مما يتيح المزيد من التفاعل.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، كشف تود يلين، نائب رئيس منتج نتفليكس عن خطط الشركة فى مؤتمر إعلامى فى مومباى بالهند يوم الثلاثاء، وقال إن باندرسناتش حقق نجاحا كبيرا فى جميع أنحاء العالم، مما دفع نيتفليكس إلى زيادة الاستثمار فى سرد القصص التفاعلية.

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وكانت قد بدأت شركة البث المباشر تجريب عروض الأطفال التفاعلية في عام 2016، لكن مستقبلها لن يقتصر فقط على محتوى الأطفال أو الخيال العلمى فى سياق فيلم باندرسناتش، ولكن يمكن أن يكون كوميديا أو قصة حب، حيث يمكن للجمهور الاختيار.

وجدير بالذكر أن نيتفليكس أصدرت سلسلة مواعدة واقعية فى وقت سابق من هذا العام، وتخطط أيضًا لتوسيع دورها فى المكسيك وأمريكا اللاتينية والهند.