سبب العطل المفاجئ لـ«فيس بوك وإنستجرام» (فيديو)

محمد الدمرداش

علق الإعلامي شريف عامر على العطل المفاجئ لـ «فيس بوك، وإنستجرام»، قائلا: «أن أحد المواقع المتخصصة كشف أن سبب العطل هو انقطاع التيار الكهربائى في المملكة المتحدة والساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية».

وأضاف خلال برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «أم بى سى مصر» أن بعض خصوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حولوا عطل «فيس بوك، وإنستجرام» لمكاسب سياسية، وأن بعض أعضاء الكونجرس طالبوا بتشريع جديد لكسر هذه الشركات.

وأوضح أن منافسى «ترامب» شنوا هجوما حادا على شركة «فيس بوك وإنستجرام».