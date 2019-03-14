شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصميم جديد لتطبيقات Google Drive على الموبايل لتتناسب مع شكل الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل تطبيق Google Drive للهواتف الذكية على إعادة تصميم، حيث تمت معالجة التصميم القديم بعناصر جديدة تم إنشاؤها لتسهيل استخدامها على الشاشات الأصغر، إذ دعم تطبيق GDrive لنظام التشغيل iOS و Android بعلامة تبويب الصفحة الرئيسية الموجودة بإصدار الويب الآن، والتي تعرض الملفات التى يعتقد أنها الأكثر أهمية بالنسبة لك فى الوقت الحالي.



الشكل الجديد

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، يعتمد قرار تحديد الملفات الأكثر أهمية على عدة عوامل، مثل آخر مرة قمت فيها بتحرير الملف، وكذلك الملفات المحددة التي يتم مشاركتها بشكل متكرر، بالإضافة إلى الملفات التى تصل إليها فى أوقات محددة من اليوم.

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وأصبح شريط التنقل السفلي للتطبيق أكثر سهولة ويجعل التبديل بين الأقسام الرئيسية والتى قمت بتميزها بنجمة والملفات المشتركة أكثر سهولة.

ستظهر علامة تبويب أجهزة الكمبيوتر أيضًا على الجانب الآخر من محركات drive، إذا كنت قد قمت بنسخ ملفات احتياطية من جهاز كمبيوتر مرتبط بحسابك.

وسيكون Google Drive المعاد تصميمه متاحًا لجميع المستخدمين، على الرغم أن مستخدمى نظام iOS سيحصلون عليه أولاً، فلقد بدأت بالفعل فى طرحه على أجهزة iOS ثم ستستكمل طريقها إلى أجهزة Android فى 18 مارس.