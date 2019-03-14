شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش لازم يبقى عندك آخر إصدار.. العب "World of Warcraft" على Windows 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن لمستخدمى نظام Windows 7 الآن أن يلعبوا لعبة World of Warcraft: Battle for Azeroth من خلال برنامج DirectX 12.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، تعد هذه اللعبة هى الأولى من نوعها على برنامج DirectX 12 التى تعمل على نظام التشغيل Windows 7، ولا تحتاج إلى تحديث لآخر إصدار Windows 10.

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وعلى الرغم من أن نظام Windows 7 أصبح قديما، إلا أنه Windows 7 لا يزال يحتفظ بنسبة 36.9 % من حصة سوق نظام تشغيل سطح المكتب، مقارنة بـ 39.22 % لنظام التشغيل Windows 10.

وأضافت مايكروسوفت، أنه يمكننا توقع المزيد من ألعاب DirectX 12 فى المستقبل لمستخدمى Windows 7، ولكن شجعت الشركة المستخدمين لتحديث Windows 10، مضيفة أنه "إذا كنت تستمتع بألعابك المفضلة التى يتم تشغيلها باستخدام DirectX 12 على Windows 7، يجب عليك التحقق من كيفية تشغيل هذه الألعاب بشكل أفضل على Windows 10".