اختراق أم لا.. فيسبوك يوجه رسالة لمستخدميه عن مشكلات النشر

حسن محرم

يواجه العديد من مستخدمي "فيسبوك" و"إنستجرام"، مشاكل في عملية نشر منشوراتهم عبر المنصتين، أو التعليق عليها، منذ مساء أمس، الأربعاء.

وبحسب شبكة "سي إن إن" فالمشكلة لم تواجه فقط الأفراد، ولكن وصلت إلى حسابات المؤسسات الإعلامية وغيرها على المنصتين.

وعلقت شركة "فيسبوك"، على هذه المشكلات عبر حسابها على "تويتر": إنها على اطلاع بها، وتعمل على حلها، موضحة أن المشكلة ليست ناجمة عن هجمات "دي دي أو أس".

وتداول العديد من المستخدمين على مواقع التواصل رسائل ومنشورات أوضحوا خلالها أن هناك محاولات اختراق لحساباتهم، وطالبوا بعضهم...