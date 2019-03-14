شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشفي فوائد الجوز الثلاث الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فوائد الجوز عديدة على الصحة. فهذا النوع من المكسرات غني بالأحماض الدهنية الجيدة، يساعد على تنقية البشرة، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري...

إليك التفاصيل:

1- الجوز قد يقلل خطر إصابتك بداء السكري

وفقاً للباحثين من كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد، فإنَّ خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني يقل بنسبة 30 في المائة لدى النساء اللواتي ذكرن أنهن استهلكن على الأقل 30 غراماً من الجوز خمس مرات في الأسبوع أو أكثر، مقارنة بالنساء اللواتي لم يأكلن الجوز على الإطلاق. وأخذت هذه البيانات من دراسة Nurses' Health Study وهي دراسة ما زالت مستمرة وتشمل أكثر من 200 ألف ممرضة أمريكية. وهؤلاءالنساء في سن من 34 إلى 59 عاماً ليس لديهن أي تاريخ بالإصابة بداء السكري.

يذكر أنّ الدهون الأحادية غير المشبعة، والدهون المتعددة غير المشبعة الموجودة في الجوز لها تأثير إيجابي على حساسية الأنسولين.

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2- الجوز البرازيلي يساعد على منع ظهور حب الشباب

الجوز البرازيلي غني بالسيلينيوم وهو مضادّ للأكسدة قوي، والذي يبدو أن له تأثيراً وقائياً ضدّ حب الشباب. والسبب هو أنّ الجوز البرازيلي يمكن أن يساعد على حماية الخلايا ضد الآفات الالتهابية ويحافظ على مرونة الجلد. وهذا الجوز فعّال على وجه الخصوص عندما يجتمع مع الفيتامينات "إي" E و"أ" A. ويمكنك استهلاك الجوز البرازيلي واللوز والقليل من الفلفل الأحمر.

3- الجوز يحمي الدماغ

يحتوي الجوز على حمض ألفا لينولينيك، وهو من الأوميغا 3 الذي يساهم في المحافظة على صحة الدماغ ويقلل الالتهابات.

فكري إذن باستهلاك حفنة من الجوز يومياً كوجبة خفيفة...