شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بمتصفح كروم على هاتفك الأندرويد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تحميل مواقع الويب عبر اتصال بطىء أمرًا محبطًا ومكلفًا، لهذا السبب تم تقديم Google Data Saver، وهى ميزة تتيح لـ Chrome تقليل استخدام البيانات بنسبة تصل إلى 90% لتحميل الصفحات أسرع مرتين.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، ففى السابق، كانت الميزة التى توفر تحميل البيانات متاحة فقط لصفحات HTTP، ولكن الآن على Android يعمل Chrome على توسيع الميزة لتشمل صفحات HTTPS أيضًا، مما يعني أنك ستتمكن من التصفح بشكل أسرع وآمن.

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وهذا يعني أنه إذا كانت الشبكة 2G بطيئة، فستستطيع تحميل الصفحة ولن يستغرق الأمر أكثر من خمس ثوان لتحميل أي محتوى بشروط الشبكة وقدرات الجهاز.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أنه إذا كنت تستخدم وضع التصفح المتخفي، فلن تعمل ميزة توفير البيانات على الإطلاق، وهي غير متاحة حاليًا على أجهزة iPhone أو iPad، ولكن إذا كنت من مستخدمى Android ، فقد يكون لديك سبب لتشغيل "توفير البيانات" في إعدادات Chrome.