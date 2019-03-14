شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بمتصفح كروم على هاتفك الأندرويد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تحميل مواقع الويب عبر اتصال بطىء أمرًا محبطًا ومكلفًا، لهذا السبب تم تقديم Google Data Saver، وهى ميزة تتيح لـ Chrome تقليل استخدام البيانات بنسبة تصل إلى 90% لتحميل الصفحات أسرع مرتين.
ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، ففى السابق، كانت الميزة التى توفر تحميل البيانات متاحة فقط لصفحات HTTP، ولكن الآن على Android يعمل Chrome على توسيع الميزة لتشمل صفحات HTTPS أيضًا، مما يعني أنك ستتمكن من التصفح بشكل أسرع وآمن.
وهذا يعني أنه إذا كانت الشبكة 2G بطيئة، فستستطيع تحميل الصفحة ولن يستغرق الأمر أكثر من خمس ثوان لتحميل أي محتوى بشروط الشبكة وقدرات الجهاز.
ومن المهم أيضًا ملاحظة أنه إذا كنت تستخدم وضع التصفح المتخفي، فلن تعمل ميزة توفير البيانات على الإطلاق، وهي غير متاحة حاليًا على أجهزة iPhone أو iPad، ولكن إذا كنت من مستخدمى Android ، فقد يكون لديك سبب لتشغيل "توفير البيانات" في إعدادات Chrome.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ميزة جديدة بمتصفح كروم على هاتفك الأندرويد.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.