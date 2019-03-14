شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سقوط "واتس آب" الأكثر تداولا على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى مستخدمو واتس أب، عطل فنى لتطبيق التراسل الفورى "واتس أب" عقب تهاوى التطبيقات المملوكة لشركة فيس بوك وهى انستجرام و ماسنجر. غرد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى عبر هاشتاج #whatsappdown الذى تصدر قائمة الاكثر تداولا لموقع التغريدات القصيرة تويتر، بحوالى 39 ألف تغريدة من مختلف دول العالم. يذكر أنه تصدر هاشتاج "”FacebookDown قائمة الاكثر تداولا فى العالم، عقب معاناة بعض مستخدمو المواقع المملوكة والتطبيقات لشركة فيس بوك من انقطاع الخدمة فى مختلف انحاء العالم. وقالت شركة فيس بوك فى بيان لها:"نحن ندرك أن بعض الناس يواجهون حاليا صعوبة فى الوصول إلى تطبيقات الفيسبوك ونحن نعمل على حل هذه المسألة فى أقرب وقت ممكن". Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: سقوط "واتس آب" الأكثر تداولا على تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.