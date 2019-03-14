شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Microsoft AI يساعد المكفوفين على استكشاف الصور باللمس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح تطبيق الكمبيوتر من مايكروسوفت للرؤية "Microsoft AI" المخصص للمكفوفين وضعيفى البصر يحمل مميزات أكثر من قبل، من خلال تحديث التطبيق على نظام iOS مع خيار لاستكشاف الصور عن طريق لمسها.
ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، فإنك يمكنك الضغط بإصبعك على صورة وستسمع وصفًا لكل العناصر الموجودة فى هذا المشهد بالإضافة إلى علاقتها المكانية.
ويمكنك الحصول على أوصاف للصور الملتقطة من خلال قناة مشاهدة AI's Scene" ، وكذلك ستكون هذه الخدمة متاحة للصور فى قائمة الكاميرا، بالإضافة إلى التطبيقات الأخرى.
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