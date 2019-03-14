ميزة التعرف على الكتابة اليدوية في Google Gboard أصبحت أكثر دقة

فاطمة أيت طالب - دبي - قد يكون التعرف على الكتابة اليدوية أمرًا صعبًا لأن النظام سيحتاج إلى التعرف على أنماط مختلفة من الكتابة اليدوية. نظرًا لأن لدينا جميعًا أساليب مختلفة، فقد تكون بعض الأساليب أكثر تعقيدًا من الأخرى، وبالتالي فمن المفهوم لماذا يمكن أن تخطئ أنظمة التعرف على الكتابة اليدوية من حين لآخر.

أما وقد قلنا ذلك، فيبدو أن شركة جوجل تعتقد بأنها قامت بتحسين تكنولوجيا التعرف على الكتابة اليدوية الخاصة بها، على الأقل فيما يتعلق بتطبيق لوحة المفاتيح Google Gboard. ووفقا لشركة جوجل، فقد أوضحت لنا أنها قامت بتحديث تطبيق Google Gboard الخاص بها حيث تمكنت من خلال إستخدام الذكاء الإصطناعي تحسين مهارات التطبيق في التعرف على خط اليد بحيث تقول الشركة أن التطبيق يرتكب الآن أخطاء أقل بنسبة 20 إلى 40 في المئة.

ووفقا لشركة جوجل، فقد صرحت بالقول : ” نظرًا لإستخدام Google Gboard على مجموعة كبيرة من الأجهزة والشاشات المختلفة الدقة، فإن خطواتنا الأولى هي تحسين إحداثيات نقطة الإتصال. ثم، من أجل إلتقاط البيانات بدقة، نقوم بتحويل تسلسل النقاط إلى سلسلة من منحنيات بيزيه لإستخدامها كمدخلات لشبكة عصبية متكررة يتم تدريبها على التحديد الدقيق للحرف الذي يجري كتابته “.

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ومع ذلك، فشركة جوجل لم تنته بعد، فهي عازمة على مواصلة تحسين هذه التكنولوجيا بحيث صرحت بالقول : ” سنستمر في دفع الظرف إلى ما هو أبعد من تحسين آلية التعرف على اللغة اللاتينية. يعمل فريق الكتابة اليدوية بالفعل على إطلاق إصدارات جديدة لجميع اللغات اليدوية المدعومة في تطبيق Google Gboard “.