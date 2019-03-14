اليوتيوب تجلب بدورها فلاتر الواقع المعزز إلى ميزة القصص الخاصة بها

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي، أعلنت اليوتيوب أنها ستقوم بجلب ميزة القصص إلى الخدمة الخاصة بها. بالفعل، لقد قامت اليوتيوب بإطلاق هذه الميزة، وهي تعمل على نحو مماثل لميزات القصص في كل من Snapchat و Instagram و Facebook، وبالتالي فليس من المستغرب أن نجد اليوتيوب تقوم الآن بترقية هذه الميزة على منصتها لإضافة فلاتر جديدة يمكن للمستخدمين الإستفادة منها.

ومع ذلك، وفقا لموقع اليوتيوب، لن تكون هذه الفلاتر مجرد فلاتر عادية لأنها ستستفيد فعليًا من الواقع المعزز، أو من منصة ARCore على وجه التحديد، للمساعدة في تطبيق الفلاتر على نحو أفضل. تتباهى اليوتيوب أيضًا بإستخدام تكنولوجيا التعلم الآلي للمساعدة في تطبيق هذه الفلاتر، مما يعني أنه حتى الأجهزة التي لا تحتوي على مستشعر العمق، مثل الهواتف الذكية المتدنية، لا يزال بإمكانها الإستفادة منها.

ووفقا لليوتيوب، فقد صرحت بالقول : ” لجعل كل هذا ممكنًا، نستخدم التعلم الآلي لإستخلاص هندسة السطح بالأبعاد الثلاثية لتطبيق التأثيرات المرئية، والتي تتطلب إستخدام كاميرا واحدة فقط دون الحاجة إلى مستشعر العمق. يوفر هذا النهج إستخدام تأثيرات الواقع المعزز بسرعة في الوقت الفعلي، وذلك بإستخدام TensorFlow Lite للمعالج المركزي أو لمعالج الرسوميات حيثما كان ذلك متاحًا “.

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ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن القصص على اليوتيوب متاحة لصناع المحتوى فقط في الوقت الراهن. هذا يعني أن هذه الميزة متوفرة فقط لأولئك الذين يملكون القنوات التي تضم أكثر من 10000 مشترك، على الأقل في الوقت الراهن.