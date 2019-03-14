شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ما يعرفش الكوسة".. روبوت لإجراء مقابلات العمل للشركات فى السويد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون التحيز الشعورى سببا هاما من أرباب العمل، لقبول أفراد دون آخرين، ولكن سيكون فى الفترة المقبلة شيئا من الماضى، حيث ستجرى المقابلات مع روبوت جديد مخصص لتلك المهمة لا ينحاز إلى الجنس أو العرق وغيرها من العوامل الإنسانية التى يمكن من خلالها اختيار أشخاص على حساب آخرين.

ابتكرت شركة سويدية روبوتا جديدا، يدعى Tengai لإجراء مقابلات "الانترفيو"، الذى يشبه وجهه الإنسان، حيث تجرى أكبر شركات التوظيف فى السويد، سلسلة من التجارب، وفقا لجريدة الديلى ميل البريطانية.





ويبلغ طول الروبوت 41 سم ، ويزن 3.5 كجم وهو عبارة عن تمثال نصفى ثلاثى الأبعاد مع وجه يشبه إلى حد كبير الإنسان، ويتحدث من خلال المساعد الصوتى sirs ، وتمت برمجته ليقوم بإجراء مقابلات غير متحيزة وبرامج لتحليل القدرات.





كما يستخدم Tengai، تقنية الذكاء الاصطناعى للتعلم من خلال المقابلات التى يجريها مع البشر والاختبارات المتعددة، وذلك من خلال تحدثه وتعامله مع مجموعة كبيرة من الأشخاص فى مختلف الأعمار والأجناس والأعراق.

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