شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يختبر أداة للتأكد من صحة الصور فى محاولة لمكافحة الأخبار المزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختبر تطبيق واتس آب ميزة جديدة لمساعدة المستخدمين على تحديد ما إذا كانت الصورة التى يتلقونها مزيفة أم لا، إذ اكتشف موقع WABetaInfo المعنى برصد كل جديد بالتطبيق هذه الميزة بالتحديث رقم 2.19.73.

وتتيح ميزة "البحث عن طريق الصورة" لك تحميل صورة مرسلة إليك مباشرة، إلى محرك بحث جوجل للكشف عن وجود صور مماثلة أو مشابهة على الويب، وباستخدام هذه المعلومات، يجب أن تكون قادرًا على الحكم بدقة أكبر على ما إذا كانت الصورة حقيقية أم مزيفة.

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الميزة غير متوفرة حتى الآن، ولا توجد أى تصريحات رسمية بشأن طرحها، إلا أنها تعد بمثابة أداة أخرى مفيدة فى حملة واتس آب ضد انتشار المعلومات الخاطئة.

جدير بالذكر تأثر الهند بشكل خاص بمشكلة الأخبار المزيفة عبر واتس آب، بسبب ميزة إعادة توجيه الرسائل الخبيثة، مما أدى إلى قيام التطبيق بفرض قيود على الرسائل المعاد توجيهها.