شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن آخر صورة بانورامية التقطها مسبار "روفر" على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أن تهب عاصفة ترابية من المريخ على مسبار "روفر" فى يونيو 2018، تمكن من التقاط مئات الصور، والآن قررت ناسا الكشف عن صورة بانورامية بزاوية 360 درجة، والمكونة من 354 صورة بشكل عام.

والتقطت الصور بواسطة كاميرا Panoramic Camera من 13 مايو وحتى 10 يونيو، والتى تستعرض المكان الأخير للمسبار الفضائى فى الوادى الواقع فى الحافة الغربية لـ Endurance Crater، إذ فقدت روفر الاتصال مع ناسا فى يونيو بعد أن أبلغت عن اقتراب العاصفة التى غطت فى نهاية المطاف الألواح الشمسية بالغبار والصخور.





صورة بانورامية

وبعد أشهر من هذه الحادثة، قامت الوكالة بأكثر من ألف محاولة للاتصال بالمسبار، وفى 13 فبراير 2019، لم يكن أمام الوكالة خيار سوى الاعتراف بأن روفر لم يعد موجودا.

وتقاعد المسبار بعد أكثر من عقد من الموعد المحدد، وتم إطلاق المهمة فى عام 2004 وكان من المفترض أن تستمر لمدة 90 يومًا فقط.