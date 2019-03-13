تكنولوجيا: انخفاض شحنات الهواتف الذكية فى الصين إلى أدنى مستوياتها فى ست سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات حديثة إلى انخفاض شحنات الهواتف الذكية إلى الصين فى فبراير إلى أدنى مستوياتها فى ست سنوات، حيث واصل المستهلكون تأجيل شراء الهواتف وسط تباطؤ الاقتصاد.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، بلغت الشحنات بأكبر سوق للهواتف الذكية فى العالم 14.5 مليون وحدة، بانخفاض 19.9 فى المئة عن العام الماضى، وفقا لبيانات من أكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابعة للحكومة.

ويعد هذا هو أدنى مستوى منذ فبراير 2013، عندما بلغ إجمالى الشحنات إلى الصين 20.7 مليون، إذ بلغ إجمالى مشتريات المستهلكين ببطء عادةً خلال شهر فبراير، حيث يقضى الصينيون معظم الشهر مع العائلة للاحتفال بالسنة القمرية الجديدة، لكن الشحنات انخفضت هذا العام أكثر من المعتاد لأن الاقتصاد المتباطئ، الذى تفاقم بسبب الحرب التجارية الصينية الأمريكية، أضر بالطلب على الأجهزة المختلفة.

وأشارت أبل إلى تباطؤ مبيعات الأيفون فى الصين عندما اتخذت خطوة نادرة بتخفيض توقعات مبيعاتها فى وقت سابق من هذا العام، كما تعاونت الشركة بعد ذلك مع Ant Financial فى الصين والبنوك المحلية لطرح الأيفون للشراء بدون فوائد، فى أول تحرك من نوعه فى البلاد حيث كانت تسعى إلى زيادة المبيعات المتراجعة.