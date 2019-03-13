جوجل ومايكروسوفت تحدثان التطبيقات المخصصة للمكفوفين

أصدرت كل من جوجل ومايكروسوفت تحديثات لتطبيقاتهم للأجهزة المحمولة التي تساعد المكفوفين أو الذين يعانون من ضعف في الرؤية على استكشاف العالم من حولهم.

ويستهدف كلا التطبيقين ما يزيد عن 250 مليون شخص حول العالم يعانون من مشاكل في الرؤية.

ويطلق على تطبيق مايكروسوفت الذي يحول البيانات المرئية إلى ملاحظات صوتية اسم Seeing AI، وهو تطبيق ذكاء اصطناعي مدعوم بالتعلم الآلي والتعرف على الأشياء والمشاهد.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقته لأول مرة في عام 2017، وهو متاح حاليًا على نظام التشغيل آي أو إس iOS فقط.

وقامت الشركة الآن بتحديثه عبر إضافة قدرات جديدة، والتي تشمل القدرة على استكشاف الصور عن طريق اللمس، ودعم حاسب آيباد الأصلي، والقدرة على تخصيص القنوات التي يتم عرضها في التطبيق.

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ويمكن للمستخدم الضغط باصبعه على صورة ما ليستمع إلى وصف لكل الكائنات الموجودة في هذا المشهد بالإضافة إلى علاقتها المكانية ببعضها البعض.

كما يمكن الحصول على أوصاف للصور التي تم التقاطها من خلال قناة المشهد ضمن تطبيق Seeing AI، إلى جانب الصور الملتقطة بواسطة الكاميرا والتطبيقات الأخرى من خلال قوائم الخيارات.

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ويساعد تطبيق Seeing AI المستخدمين على قراءة النص المطبوع في الكتب وقوائم المطاعم وعلامات الشوارع والملاحظات المكتوبة بخط اليد، بالإضافة إلى تحديد الأوراق النقدية والمنتجات عبر الباركود الخاص بهم.

ويمكن للتطبيق، من خلال الاستفادة من تقنية التعرف على الوجه، وصف المظهر الجسدي للأشخاص والتنبؤ بمزاجهم.

بينما يستخدم تطبيق جوجل المسمى Google Lookout، والذي أطلقته الشركة لأول مرة خلال العام الماضي، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لوصف المناطق المحيطة بالمكفوفين عبر استخدام تقنية مماثلة لتقنية Google Lens.

ويساعد تطبيق جوجل الأشخاص المكفوفين أو الذين يعانون من ضعف في الرؤية على تحديد المعلومات حول محيطهم، وهو يتوفر في الوقت الحالي على هواتف بيكسل Pixel العاملة بنظام التشغيل أندرويد أوريو 8 أو الأحدث.

وبالرغم من اقتصار تواجد التطبيق على الولايات المتحدة في الوقت الحالي، لكن جوجل تقول إنها سوف تجلبه إلى المزيد من الأجهزة والبلدان والمنصات قريبًا.

ويعتمد Google Lookout على تقنية أساسية مماثلة لتقنية Google Lens، والتي تتيح لك البحث عن الأشياء من حولك واتخاذ إجراءات بشأنها، وذلك عن طريق توجيه هاتفك.

كما أطلقت جوجل خلال الشهر الماضي تطبيقين جديدين لنظام أندرويد، Live Transcribe و Sound Amplifier، المصممان لمساعدة مجتمع الصم وضعاف السمع.

ويستخدم Live Transcribe ميكروفون الهاتف لينقل تلقائيًا الكلام في الوقت الحقيقي ويحوله إلى نص مكتوب، بينما يستخدم Sound Amplifier الهاتف وسماعات الرأس لتصفية الأصوات وزيادتها وتضخيمها حتى يتمكن المستخدمون من سماع المحادثات بشكل أفضل في البيئات شديدة الضوضاء.