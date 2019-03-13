بلومبرج: آبل تحث الخطى لإطلاق خدماتها المرئية والإخبارية قبل…

أفادت وكالة بلومبرج اليوم الأربعاء بأن شركة آبل تستعد الآن، وذلك بعد شهور من محاولة إقناع المستثمرين بشـأن طموحاتها لتصبح شركة خدمات، لعرض خططها المتعلقة بمنتجات جديدة في مجالي الفيديو والأخبار.

وقالت الوكالة الإخبارية بأن الشركة تعتزم استضافة المشاهير والمديرين التنفيذيين لوسائل الإعلام في 25 آذار/مارس الجاري لتحديد كيفية التعامل مع المنافسين مثل أمازون ونتفليكس.

كما تخطط الشركة لكشف النقاب عن خدمة البث التي طال انتظارها إلى جانب خدمة اشتراك إخبارية، وقد تستغل حدثها المقرر أواخر هذا الشهر في كوبرتينو، كاليفورنيا، لمعاينة ميزات جديدة لخدمة الدفع الإلكتروني “آبل باي” Apple Pay، مما يمهد الطريق لشراكة مع شركة “جولدمان ساكس جروب” Goldman Sachs Group تسمح باستخدام هواتف آيفون كبطاقة ائتمانية.

ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة بأن آبل تسعى حاليًا إلى إكمال الصفقات المتعلقة بالخدمة التلفزيونية، وهي تحث الخطى لتأمين الأفلام والبرامج التلفزيونية لتقديمها إلى جانب مقاطع الفيديو الأصلية الخاصة بها، وهي الآن تقدم تنازلات لإتمام الصفقات بحلول يوم الجمعة.

وأشارت الوكالة إلى أن مراقبي آبل كانوا خلال السنوات الماضية يتوقعون أن آبل تسعى إلى جعل مجالي الواقع المعزز والسيارات ذاتية القيادة هو مجال عملها التالي بعد صناعة العتاد، ولكن مع استمرار المستهلكين في الاحتفاظ بهواتفهم لفترة أطول، أصبحت الشركة تتطلع إلى الخدمات التي يبدو أنها تحقق إيرادات أفضل من العتاد. وتتوقع آبل أن تتجاوز هذه المبيعات 50 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2021. وفي العام الماضي، جلبت الخدمات نحو 39.7 مليار دولار، بزيادة 33%.

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وبحسب بلومبرج، ستشمل خدمة الفيديو المرتقبة، التي من المحتمل أن يتم دمجها في هواتف آيفون وحواسب آيباد ومنصة “آبل تي في” Apple TV، ميزتين جديدتين: العروض التي تمولها أو تشتريها أو تطورها آبل، إضافةً إلى البرامج والعروض من شركات الإنتاج ووسائل الإعلام الأخرى.

وفي الوقت الراهن، تتحدث آبل مع شركة الاتصالات الأمريكية AT&T، مالكة خدمة البث “إتش بي أو” HBO؛ وشركة “سي بي إس” CBS وشبكة “شوتايم” Showtime التابعة لها، إضافةً إلى شركات أخرى، بحسب أحد مصادر بلومبرج الذي توقع أن تتم آبل بعض هذه الصفقات بحلول يوم الجمعة المقبل.

وعند الإطلاق، ستكون معظم العروض والأفلام في خدمة الفيديو من آبل من موردين خارجيين، مما يؤكد أهمية عقد الشراكات، وذلك بالنظر إلى أن معظم أفلام آبل وبرامجها التلفزيونية لا تزال قيد التطوير، بحسب مصادر بلومبرج، حيث تخطط الشركة لإطلاق المجموعة الأولى من عروضها الأصلية في وقت لاحق من العام على أقرب تقدير.